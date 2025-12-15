El COAG-A estará presente en la manifestación del campo europeo en Bruselas del próximo jueves

COAG-A acudirá con una pancarta de cinco metros de longitud en la que podrá leerse el lema 'Andalucía alimenta a Europa. #GiroAlaPAC o despensa vacía', acompañado de su traducción al inglés. - COAG ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAG Andalucía, estará presente el próximo jueves, 18 de diciembre, en la manifestación del campo europeo que se celebrará en Bruselas frente a las instituciones comunitarias, una movilización que, según ha explicado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, responde a "mucho más" que un recorte económico, puesto que "estamos hablando de garantizar que los ciudadanos europeos puedan seguir teniendo una despensa llena y, con estas políticas, eso deja de estar asegurado".

Según ha detallado la organización en un comunicado, Ávila ha recriminado la "hipocresía" de una Comisión Europea que, en un contexto de inestabilidad internacional y conflictos bélicos, legisla más "pensando en complacer al mercado alimentario global que en garantizar la soberanía alimentaria de sus propios ciudadanos". Al hilo, ha declarado que "no tiene ni pies ni cabeza que, en una situación como la actual, Europa debilite su capacidad de producir alimentos y dependa cada vez más del exterior", y ha asegurado que están "cansados de una política que no legisla para la gente, sino para los mercados".

Tal y como han indicado, para luchar contra ello, agricultores y ganaderos de todas las uniones provinciales de COAG-A se están organizando para desplazarse hasta la capital europea, así como para rechazar el recorte presupuestario previsto en los fondos agrarios dentro del marco financiero 2028-2034, la propuesta de reforma de la PAC post 2027 presentada por la Comisión Europea, "la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales con terceros países como Marruecos o Mercosur y una burocracia que asfixia cada vez más al sector".

En contexto, la manifestación arrancará a las 12,00 horas desde el Boulevard Roi Albert II y recorrerá "de forma estratégica" las sedes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Durante más de tres horas, hasta aproximadamente las 15,30, miles de agricultores y ganaderos de 40 organizaciones agrarias procedentes de 25 países de la Unión Europea se concentrarán en el epicentro del poder europeo para exigir "un giro real" en la política agraria comunitaria.

En este sentido, COAG-A acudirá a esta cita con una pancarta de cinco metros de longitud en la que podrá leerse el lema 'Andalucía alimenta a Europa. #GiroAlaPAC o despensa vacía', acompañado de su traducción al inglés, como símbolo "del papel estratégico que desempeña la agricultura andaluza en la seguridad alimentaria del conjunto de Europa".

En cuanto a las consecuencias del recorte presupuestario, para España supondría una pérdida de alrededor de 900 millones de euros anuales, pero el impacto no se limitaría al sector agrario. COAG-A ha apuntado que los consumidores "acabarían pagando esta decisión directamente en su cesta de la compra". En concreto, las estimaciones técnicas de COAG apuntan a un incremento de los precios de los alimentos de entre el 6,5 y el 9,3 por ciento, lo que supondría un sobrecoste anual de entre 350 y 500 euros por hogar.

Por ello, la propuesta de reforma de la PAC post 2027 representa, a juicio de la organización, un "ataque frontal al modelo agrícola europeo y una profunda incoherencia política". Por ello, han considerado que Europa exige "más sostenibilidad, más digitalización, más innovación y más relevo generacional, mientras elimina los fondos que hacen posible avanzar en todas esas direcciones". La integración del segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, en un fondo único junto a otras políticas de cohesión supone un "recorte encubierto sin precedentes y una renacionalización de la PAC que rompe la igualdad entre agricultores europeos".

En relación, COAG ha subrayado que el abandono del campo no solo vacía los pueblos, sino que "también vacía las despensas y encarece la cesta de la compra". Por ello, el dirigente agrario ha señalado que esta movilización no debería ser solo de agricultores y ganaderos, puesto que "aquí está en juego algo tan básico como comer o no comer".

Por último, COAG-A ha hecho un llamamiento al Gobierno de España y a los europarlamentarios españoles para que se planten en Bruselas y defiendan, en primer lugar, la soberanía alimentaria de Europa, así como una Política Agraria Común con presupuesto suficiente, con dos pilares claramente diferenciados, una reducción real de la burocracia, equilibrio entre exigencias ambientales y financiación, apoyo efectivo al relevo generacional y un freno a los acuerdos comerciales desleales "que están poniendo contra las cuerdas al campo andaluz y europeo".