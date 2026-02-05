Los coches arrastrados por la riada en Órgiva (Granada) no estaban ocupados

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÓRGIVA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Bomberos de Cádiar han confirmado que los dos coches que fueron arrastrados por una riada a causa de la borrasca Leonardo en la tarde noche de este pasado miércoles en una zona de río del entorno del anejo de Bayacas, en término municipal de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, estaban vacíos, según ha confirmado Europa Press en fuentes de la Diputación.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva señalaban a Europa Press en la mañana de este jueves que en uno de los coches tenían confirmado "cien por cien" que no había ocupante alguno, mientras que en el otro, al haberse percibido vaho en los cristales cuando se comprobó que los vehículos habían quedado aislados, surgió una duda que se había de descartar cuando se consiguiera acceder con bomberos a ellos tras la riada por la subida del caudal del río Chico.

Fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil han indicado que el coche había quedado aparcado en una explanada del entorno del río Chico, con cuya crecida fue arrastrado, sin que constaran desaparecidos, un dato con el que también había trabajado antes de su confirmación la Diputación de Granada, institución de la que depende el consorcio de bomberos en el que está inserto el parque de Cádiar.

Al parecer, los ocupantes habrían dejado el coche al comprobar el alcance de la crecida del río Chico. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha detallado en su repaso de la situación de la provincia por el paso de la borrasca Leonardo, en rueda de prensa este jueves, que se han producido desalojos de 30 personas en 20 viviendas de la zona.

El subdelegado ha abundado en que, en la margen izquierda del río, entre Bayacas y el núcleo urbano de Órgiva, hay varios cortijos que han quedado aislados por inundación.