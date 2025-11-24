Colectivo por los derechos de personas sin hogar de Granada critican el nuevo recurso municipal ante la ola de frío

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo La Calle Mata por los derechos de las personas sin hogar ha cuestionado este lunes la ayuda que el Ayuntamiento de Granada, que gobierna el PP, presta a estos vecinos con iniciativas como el nuevo recurso por ola de frío cuya activación ha anunciado para diciembre, y le ha demandado "recursos permanentes y dignos" para atenderlos.

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que pondrá en marcha el próximo 9 de diciembre un nuevo recurso de atención a personas sin hogar con motivo de la llegada de la ola de frío. El dispositivo, de carácter mixto y de alta tolerancia, se habilitará en la residencia de la asociación Ocrem, situada en la barriada del Beiro, con el objetivo de reforzar la protección social durante los meses más gélidos. El servicio permanecerá abierto todos los días de la semana, en horario de 20,00 a 8,00 horas, ofreciendo cena, desayuno, espacios de descanso, abrigo y aseo.

Ante la noticia de la apertura de este "dispositivo nocturno" para atender a las personas sin hogar, el colectivo La Calle Mata, en una nota de prensa este lunes, ha cuestionado la ayuda que el equipo de gobierno municipal "ha prestado, y presta, a las personas que viven en la calle en la ciudad de Granada". Representantes de este movimiento social han calificado en este sentido los recursos destinados a esta cuestión de "precarios, externalizados, temporales, indignos e insuficientes".

En relación al aumento de plazas, y a la cantidad de personas beneficiarias de las ayudas, de las, aproximadamente, 300 personas que desde La Calle Mata han apuntado que "sufren y padecen en las calles de la ciudad, solo un 53 por ciento acceden a ellas". Entre el albergue de Madre de Dios, el de Ocrem y el de la calle Arandas, "se atiende a 142 personas".

"Otras 19 disfrutan de los recursos relacionados con la vivienda" --pisos compartidos y del modelo Housing First-- pero "el 47 por ciento restante, unas 140, siguen sufriendo a la intemperie rigores climatológicos y peligros diversos", ha agregado La Calle Mata, que ha concluido incidiendo en que a su parecer la responsabilidad del equipo de gobierno es atender "a todas las personas".