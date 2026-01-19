El Colegio de la Abogacía de Córdoba se pone a disposición de los afectados y las autoridades por el siniestro de Adamuz

Llegada de un coche fúnebre al Instituto de Medicina Legal y Ciencias, tras el siniestro ferroviario de Adamuz. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha trasladado su "más sentido pésame y solidaridad" a los familiares y allegados de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, causando unas 40 víctimas mortales hasta la tarde de este lunes y "numerosos heridos todavía en atención sanitaria y con cifras que podrían variar conforme avance la identificación y asistencia a los afectados".

En un comunicado, la Junta de Gobierno ha informado de que ha acordado poner el Colegio a disposición de las autoridades competentes y de las personas afectadas, ofreciendo su "colaboración y recursos para cuanto pueda resultar necesario en estos momentos".

Ante la magnitud de esta tragedia, la Junta de Gobierno del Colegio en sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este lunes, ha acordado suspender todos los actos colegiales programados para esta semana, "como muestra de respeto institucional y solidaridad con las víctimas y sus familias".

Además, desde el Colegio de la Abogacía de Córdoba han hecho "un llamamiento a la serenidad, a la empatía y a la responsabilidad institucional, reafirmando el compromiso con quienes atraviesan este momento de dolor y con el respeto debido a todos los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz".