El Colegio de Enfermería de Córdoba avisa que la provincia necesita 1.500 enfermeras para alcanzar la media europea

Una enfermera atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha alertado este miércoles que "la provincia necesitaría incorporar 1.500 enfermeras para alcanzar la ratio media de la Unión Europea (UE)", según "se desprende del último informe elaborado por el Consejo General de Enfermería (CGE) sobre ratios de enfermeras en España, "que sitúa a Córdoba con una ratio de 6,18 enfermeras por cada 1.000 habitantes, todavía alejada, tanto de la media nacional (6,45), como de la europea (8,12)".

Según ha informado en una nota el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, "estos datos evidencian" que "el déficit de profesionales continúa siendo un importante reto para el sistema sanitario", recordando que "disponer de más enfermeras no supone únicamente mejorar un indicador estadístico, sino reforzar la capacidad del sistema para responder a una población cada vez más envejecida, con un mayor peso de las enfermedades crónicas y una creciente demanda de cuidados".

En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, ha afirmado que, a pesar de que Córdoba presenta "la mejor ratio de enfermeras de Andalucía", eso "no significa que podamos dar la situación por resuelta, ya que hay que tener en cuenta que estamos por debajo de la media nacional y a casi dos puntos de la media europea, en una Andalucía que es la tercera comunidad Autónoma en España por la cola".

Al contrario, ello "demuestra que Córdoba y Andalucía siguen necesitando un importante refuerzo de profesionales para responder a las necesidades actuales de la población", y el objetivo "debe ser acercarnos a los estándares nacionales y europeos que garanticen unos cuidados suficientes y de calidad para toda la ciudadanía".