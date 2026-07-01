La Junta impulsa con el Plan ARI 2030 el desarrollo de soluciones inteligentes en todo el territorio andaluz

La directora general de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela, ha destacado que el Plan Andalucía Región Inteligente 2026-2030 (Plan ARI 2030) que está diseñando la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la asistencia de Sandetel, propone la creación y consolidación de un ecosistema regional de soluciones smart replicables, escalables e interoperables, para el despliegue en municipios andaluces de proyectos tecnológicos basados en la innovación y la transformación digital del territorio y alineadas con las estrategias municipales.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el I Comité Técnico RECI 2026, que se celebra este miércoles y jueves en Huelva bajo el título 'Ciudades sostenibles: innovación al servicio del medio ambiente', según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Este encuentro reúne a expertos, administraciones y agentes del ecosistema urbano para abordar los grandes retos de las ciudades del futuro, con especial foco en Industria 5.0, innovación urbana y neutralidad climática.

Así, Valenzuela ha reseñado que esta nueva hoja de ruta pretende convertir a Andalucía en una región "líder y referente" en el desarrollo y la adopción de soluciones inteligentes, "con un territorio cohesionado, digitalmente avanzado y capaz de atraer inversión mediante: un ecosistema público-privado dinámico; municipios preparados para implantar tecnologías innovadoras; capacidades regionales en sensórica, plataformas inteligentes y gemelos digitales y procesos eficientes, estandarizados y escalables en toda la región".

Según ha explicado la directora general, y conforme al acuerdo de formulación de 18 de febrero, la propuesta inicial del plan se ha sometido a información pública y a audiencia de las consejerías, por lo que, finalizado el plazo de presentación, se está trabajando en el análisis de las observaciones recibidas y en su incorporación, si procede, en el texto del plan.

Asimismo, ha detallado que la versión actual del Plan ARI considera cinco ámbitos transversales de actuación prioritarios: la resiliencia territorial y la gestión inteligente de emergencias, la energía y el medioambiente, el turismo inteligente, la movilidad inteligente y la cohesión territorial y agrotech.

Además, se está estructurando en tres líneas de trabajo: recursos para la implementación de proyectos, orientada a facilitar herramientas, conocimientos y recursos a las administraciones locales; gobierno de datos, centrada en definir y construir una arquitectura de datos interoperable común; y el ecosistema smart, con el fin de impulsar la colaboración entre administraciones, empresas e instituciones académicas. Todas estas líneas se desarrollan mediante un conjunto de diez medidas.

RESULTADOS DE LA ORDEN CITI

Este nuevo plan se está desarrollando con el objetivo de seguir promoviendo e impulsando el desarrollo inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía y para dar continuidad a la iniciativa AndalucíaSmart del Gobierno andaluz, en la que se enmarca la orden CITI, un programa de incentivos para fomentar el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, que promueve la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El conjunto de actuaciones se ha organizado en seis expedientes atendiendo a todos los ámbitos que conforman los actuales modelos de ciudades inteligentes: movilidad, gobernanza, economía, bienestar, entorno y plataforma.

De los 21 proyectos vigentes beneficiarios de esta iniciativa, tres ya están finalizados en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada, mientras que otros 18 siguen en ejecución. En total, 1,3 millones de habitantes se beneficiarán de los proyectos derivados de esta orden, que tendrá incidencia sobre 311 localidades de menos de 20.000 habitantes.

El alcance de las propuestas está formado por componentes de diversa índole según las propias necesidades de las entidades locales. De los más de 9.500 dispositivos previstos, 692 están ya desplegados. Este programa de incentivos cuenta con una dotación global de 9,25 millones de euros, de los cuales un máximo de 7,1 millones (77%) son sufragados por la Consejería de Universidad, a través del programa Andalucía FEDER 2021-2027. El 23% restante, es decir 2,15 millones, es asumido por las corporaciones y entidades de carácter local.