El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental premia a RTVA por su "sensibilidad" con la salud mental

El director del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ha sido galardonado en la décimo tercera edición de 'La Noche de la Psicología'. - RTVA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha sido galardonada este fin de semana por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, en un acto celebrado en el sevillano Casino de la Exposición, que ha acogido la décimo tercera edición de 'La Noche de la Psicología' por su "sensibilidad con la salud mental".

Según ha detallado RTVA en una nota, el acto, presentado por la periodista Mabel Mata, ha reconocido al director del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, "por la sensibilidad con la salud mental que muestra día a día Canal Sur Radio y Televisión" y por su "apuesta constante" como medio de comunicación público de Andalucía por "informar a la ciudadanía con responsabilidad" sobre "aspectos fundamentales relacionados con la salud física y mental desde un punto de vista preventivo y de intervención", y contando con fuentes oficiales y científicas para este abordaje de contenidos, como en el caso de este Colegio Profesional.

Asimismo, el encuentro ha servido, además, para reconocer a otras entidades y medios "comprometidos con la salud mental y el bienestar emocional", caso de Diario de Sevilla, la Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias o la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, por sus 50 años de trayectoria.

Durante la inauguración, el acto ha contado también con la participación de la viceconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral Leal; el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, José Repiso Torres; y el Defensor de Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.