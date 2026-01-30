El Colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) retoma las clases tras dos días cerrado

Temporal en la costa de Granada. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Los alumnos del Colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) han retomado este viernes las clases después de que el centro haya estado dos días cerrado por unas filtraciones de agua a través de una claraboya agravadas por las intensas lluvias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta.

Fue el pasado miércoles cuando el Ayuntamiento de Motril trasladó a la Delegación de Desarrollo Educativo y FP la existencia de una claraboya en la que se estaban produciendo filtraciones que estaban descargando mucha agua en el centro.

Ellos eran partidarios de que se suspendieran las clases y así se habló con la inspección y con la dirección del centro decidiendo que los alumnos se marcharan por prevención.

El jueves, debido a las previsiones meteorológicas, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP comunicó a las familias que la actividad lectiva presencial en el centro quedaba sustituida por el modo telemático, a través de los medios informáticos y plataformas que se utilizan habitualmente.

El Ayuntamiento de Motril informó el miércoles de que intervendrá en el colegio tras la resolución de competencias emitida a principios de semana por la Junta de Andalucía y también prevé obras similares en otros centros educativos del municipio.

Por lo pronto, este viernes los alumnos del Colegio Príncipe Felipe ya han podido retomar la normalidad de las clases.