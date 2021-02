Colegios de Médicos aseguran que es un "clamor" la cantidad de sanitarios andaluces que "aún no están vacunados"

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), el doctor Antonio Aguado Nuñez-Cornejo, ha asegurado este miércoles que es "un clamor" la cantidad de profesionales sanitarios que "todavía no están vacunados" y ha lamentado que la mayoría de los que no han tenido acceso a las dosis son "del sector de la medicina privada".

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, el representante de los médicos andaluces ha lamentado que "realmente ha habido un déficit de vacunas" porque "no han mandado las que estaban pedidas".

No obstante, el doctor Aguado reconoce que "se ha dado un buen avance" y se han administrado vacunas en "muchos hospitales y centros de salud". A pesar de ello, ha lamentado que "todavía muchos médicos que hemos estado en primera línea estamos sin vacunar".

"No vemos la luz todavía, no puede imaginarse la cantidad de llamadas que hay constantemente en todos los Colegios de Médicos de Andalucía de compañeros que no saben cuándo se cuando se va a vacunar", ha explicado el presidente del CACM.

Preguntado por el récord de fallecidos registrado el martes y por la presión hospitalaria actual, Aguado lo ha calificado de "situación terrible" con unas cifras "escandalosas y dramáticas".

Ha explicado que los sanitarios están "luchando de forma denodada" contra esta "maldita pandemia" y ha asegurado que "se están ocupando todos los espacios posibles en los hospitales", como capillas y cafeterías.

Por último, el doctor ha pedido que "no se olvide una realidad, las patologías preexistentes siguen ahí" y, por ejemplo, siguen habiendo infartos de miocardio. "Llevamos ya un año con esta pandemia y lo pagan las patologías que antes existían y siguen existiendo", ha concluido.