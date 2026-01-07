Comercio Andalucía advierte de "desgaste estructural" e incremento de cierres en empleo local ante rebajas permanentes

1040636.1.260.149.20260107153030 Imagen de comercios de la capital hispalense anunciando sus rebajas de invierno. A 7 de enero de 2026, en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La confederación Comercio Andalucía ha advertido este miércoles, 7 de enero, una jornada inmediatamente posterior al comienzo del periodo que tradicionalmente se dedica a las rebajas de la campaña de invierno, que han dejado de tener un efecto positivo ante su liberalización y ante las promociones que se suceden durante todo el año, circunstancia que "obliga al pequeño comercio a entrar en una dinámica de descuentos permanentes que merma márgenes y rentabilidad" y que provoca, según ha asegurado el presidente de la confederación, Rafael Bados, en declaraciones a Europa Press, en un "desgaste estructural" y en un incremento de cierres en el empleo local en un medio y largo plazo.

En concreto, Bados ha apuntado a que la liberalización de los periodos de rebajas en Navidad "no solo reduce la rentabilidad del comercio de proximidad, sino que obliga a trabajar con márgenes cada vez más ajustados, limita la capacidad de inversión y termina descapitalizando a muchos pequeños negocios".

En este sentido, el responsable de la confederación de comerciantes andaluces ha agregado que esta liberalización "dificulta el relevo generacional e incrementa los cierres" y tiene un "efecto directo" sobre el empleo local.

En contexto, ha explicado que, en un medio y largo plazo, la pérdida del comercio de proximidad "afecta a la vida de los barrios y municipios, reduce servicios de cercanía y debilita la cohesión social", motivo por el que desde Comercio Andalucía defienden "un modelo más equilibrado" y que proteja "un sector esencial" para la comunidad andaluza.

No obstante, Bados ha matizado que la regulación de los periodos de rebajas "depende del Gobierno central", al tiempo que ha añadido que desde la confederación que preside solicitan "que se reabra este debate", porque la liberalización "ha demostrado que perjudica al pequeño comercio".

Al hilo, el presidente de Comercio Andalucía ha estimado que desde el marco de sus competencias en el comercio interior, la Junta de Andalucía "debe liderar esta reivindicación y defender al sector ante el Estado", puesto que el comercio de proximidad "necesita un marco más equilibrado que proteja el empleo, la actividad local y la vertebración del territorio".

En suma, ha señalado que la liberalización de los periodos de rebajas tiene un impacto acumulativo que supone que el comercio de cercanía venda más barato durante más tiempo "sin capacidad real de compensarlo con volumen, como si hacen grandes cadenas o plataformas 'online'", lo que redunda en "menos margen, más dificultad de planificar campañas y, a medio plazo, pérdida de competitividad y cierre de establecimientos".