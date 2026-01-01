Comercio Andalucía reclama para este 2026 "políticas decididas" en apoyo de los establecimientos de proximidad

Archivo - Imagen de archivo de viandantes con bolsas de compras. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Comercio Andalucía, Rafael Bados, ha reclamado este jueves con el inicio del nuevo año "políticas decididas de apoyo al comercio de proximidad", entre las que ha situado "menos carga burocrática, incentivos fiscales, planes reales de revitalización comercial urbana y una regulación equilibrada que garantice una competencia justa y la convivencia entre los distintos formatos comerciales", aspecto este que ha situado como "competencia de la Junta de Andalucía".

Bados ha considerado en una nota que "el futuro de Andalucía también se juega en sus comercios" mientras que ha apelado a que la protección del pequeño comercio es "defender empleo, identidad y vida en nuestras calles".

Ha asegurado en su balance de 2025 que el pequeño comercio ha seguido afrontando "un contexto complejo", donde ha hablado de aspectos como "el aumento de los costes, la presión de la competencia digital y los cambios en los hábitos de consumo".

Con todo ha defendido Bados que el sector ha demostrado "su papel esencial" desde la perspectiva de ser un "motor económico, social y de cohesión urbana" por cuanto ha blandido su contribución a "mantener vivos los barrios y los centros históricos de nuestros municipios".

"El pequeño comercio andaluz ha sabido adaptarse a un entorno cambiante sin perder su esencia: cercanía, confianza y servicio personalizado. Este año ha sido una nueva prueba de que hablamos de un sector estratégico que necesita ser protegido y acompañado", ha señalado el presidente de Comercio Andalucía.

Ha esgrimido "el esfuerzo" del sector en ámbitos como "la digitalización, la modernización de los puntos de venta y la mejora de la experiencia de compra", aun cuando ha precisado que ha debido afrontarse "muchas veces con recursos limitados", aunque de igual forma ha reconocido "el apoyo de programas públicos y el trabajo conjunto con ayuntamientos y entidades empresariales".

El presidente de Comercio Andalucía ha remarcado la contribución del pequeño comercio al "empleo estable, especialmente femenino y autónomo", además de propiciar "un modelo de ciudad más sostenible, cercana y equilibrada", que sirve para contrarrestar "la despoblación y la desertización comercial".

Esgrime en este sentido cifras como que el sector genera más de 520.000 empleos, el 23% de los ocupados andaluces. De los 581.450 autónomos existentes en la comunidad, cerca de 144.000 pertenecen al comercio, el 24,7 % del total. El sector está formado por alrededor de 144.000 empresas, cerca del 30 % del tejido empresarial andaluz. Su volumen de negocio es de 85.000 millones de euros, el 11,5% al Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.

"Seguiremos trabajando para que el sector tenga la voz y el respaldo que merece", ha asegurado el presidente de una organización empresarial, creada en septiembre de 2019 en defensa del pequeño y mediano comercio en Andalucía.

Comercio Andalucía congrega a la Federación de Comercio de Cádiz (Fedeco), Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba), Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Granada, Asociación Huelva Comercio, Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios (Comercio Jaén) y Federación de Comercio de Málaga (Fecoma).