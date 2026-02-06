Comercio Córdoba valora "con prudencia" la afección del temporal en la actividad comercial

Archivo - Un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba ha informado este viernes de que, en estos días de alerta por el temporal, el sector comercial se mantiene en seguimiento de la situación en la capital y la provincia, valorando "con prudencia la afección del temporal en la actividad comercial" y agradeciendo "el trabajo de los servicios públicos".

En este sentido y en una nota, Comercio Córdoba ha señalado que, en este momento, "no tenemos constancia de daños estructurales importantes en la actividad comercial, si bien en algunas zonas se han producido dificultades puntuales de acceso, incidencias logísticas y una reducción de la afluencia de clientes, como consecuencia directa de las condiciones meteorológicas".

Desde Comercio Córdoba continúan "atentos a la evolución del temporal" y han señalado la importancia de que las empresas "sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes y extremen las medidas de seguridad y protección, especialmente en aquellas áreas que están registrando una mayor afectación".

Asimismo, Comercio Córdoba ha trasladado su "agradecimiento y reconocimiento a todos los servicios públicos que están trabajando estos días en la capital y en la provincia para hacer frente a esta situación. Nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias, bomberos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y servicios municipales, por su profesionalidad, su rapidez de actuación y su compromiso con la seguridad de la ciudadanía".

La federación ha mostrado, igualmente, su "apoyo y reconocimiento a todas las personas que están trabajando sobre el terreno, contribuyendo a minimizar los efectos del temporal y a garantizar el normal funcionamiento tanto en la ciudad como en los municipios de la provincia".