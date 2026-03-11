El comercio minorista en Andalucía aumenta sus ventas un 4,7% en enero

Archivo - Dos jóvenes se paran frente a una frutería en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido un 4,7% en el mes de enero frente al año anterior, un punto más que a nivel nacional, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en enero un incremento de la ocupación del 0,3%.

En el conjunto del país, Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en enero, tasa un punto por debajo de la del mes anterior.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 18 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 3,5%, mientras que las del resto de productos subieron un 4,8% interanual, con avances del 5,7%, del 1,4% y del 1% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 2,2% en el primer mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos, menos en las pequeñas cadenas, donde bajaron un 2%. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8,2%) y el comercio electrónico (+7,7%).