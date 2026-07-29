Comienza en Jaén la instalación de las pasarelas que recorrerán el cañón del Río Frío

Visita a Los Cañones - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase del proyecto de adecuación ambiental y turística de Los Cañones, en Jaén capital, ha entrado en su etapa más visible con la instalación de las estructuras de las pasarelas que recorrerán el cañón del río Frío y con la finalización del nuevo aparcamiento para visitantes, que contará con 175 plazas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado la evolución de estas obras que ejecuta la empresa Geocaminos por encargo de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales (Epassa), con una inversión de 1,5 millones de euros.

El máximo representante municipal ha apuntado que "uno de los elementos más relevantes de esta intervención es el nuevo aparcamiento situado frente al restaurante El Portazgo, cuya ejecución se encuentra muy avanzada".

El próximo lunes comenzará la extensión de la capa de aglomerado y, posteriormente, se completarán la instalación del alumbrado, el sistema de control de accesos, el cerramiento perimetral y el arbolado previsto desde el diseño inicial del proyecto.

"La previsión es que esta infraestructura quede terminada durante el mes de agosto", ha remarcado, el alcalde, que ha detallado que "el nuevo espacio dispondrá de 175 plazas, incluyendo zonas aptas para vehículos de mayor tamaño como autocaravanas, y se complementará con un área de descanso o merendero ubicada al inicio de la segunda fase del recorrido, concebida como punto de encuentro para visitantes y familias".

Paralelamente, una vez que la estructura metálica de las pasarelas ya está instalada sobre la roca, los próximos trabajos se centrarán en la colocación del entarimado de madera y las barandillas de cuerda. También comienza a apreciarse sobre el terreno la futura ubicación del puente, cuya ejecución avanza conforme a la planificación técnica.

Millán ha apuntado que "aunque las intensas lluvias y las borrascas de los últimos meses obligaron a retrasar alrededor de dos meses los trabajos en el cauce, la previsión es completar esta parte de la intervención entre finales del verano y comienzos del otoño".

La recuperación de Los Cañones se verá reforzada por las actuaciones que el Gobierno de España ejecutará con cargo a las ayudas extraordinarias de 86 millones de euros concedidas tras las borrascas, "que permitirán restaurar de forma definitiva el primer tramo del recorrido afectado por los temporales de este invierno, así como acometer intervenciones de protección de la ribera para aumentar la seguridad frente a futuras avenidas".

Millán ha indicado que este proyecto "responde a una demanda histórica de la ciudadanía y supone un paso decisivo para recuperar uno de los espacios naturales más emblemáticos de Jaén".

El regidor ha explicado que la actuación "persigue convertir Los Cañones en un recurso de referencia desde el punto de vista medioambiental y turístico, integrado en la estrategia municipal de valorización del cinturón verde de la ciudad".

Una vez concluya esta segunda fase, "el proyecto tendrá continuidad con una tercera actuación que desarrollará la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a partir del próximo otoño y con una cuarta fase que el Ayuntamiento ya está proyectando.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mostrado su satisfacción por comprobar el avance de una actuación "muy querida y muy deseada por la ciudadanía; un espacio ligado a la memoria de varias generaciones de jiennenses que por fin empieza a recuperar el protagonismo que merece".

Fernández ha puesto el acento en la colaboración entre administraciones para hacer posible un proyecto que considera "estratégico" para la ciudad.

El subdelegado ha enmarcado esta actuación dentro del volumen de inversiones que el Gobierno de España está movilizando en la capital y ha recordado que Jaén ha recibido más de 80 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, a los que se suman los 86 millones de euros concedidos para reparar los daños ocasionados por las borrascas, una cuantía que "convierte a la capital en la ciudad andaluza con mayor financiación por este concepto".

Fernández ha avanzado que ambas administraciones "trabajan ya junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que la tercera fase de recuperación de Los Cañones pueda comenzar inmediatamente después de finalizar la actual, evitando cualquier interrupción en el desarrollo del proyecto".

Según ha explicado, "la empresa pública Tragsa ya ha recibido el encargo para iniciar los trabajos previos, con el objetivo de dar continuidad a una actuación que permitirá completar la recuperación integral de este enclave natural", ha concluido Fernández.