Comienza en Jaén la remodelación de la plaza de la Constitución con una inversión de casi 3,1 millones

Asistentes al acto de colocación de la primera piedra de la remodelación de la plaza de la Constitución. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la remodelación de la plaza de la Constitución para convertirla en "un gran espacio accesible, verde y dinamizador del centro de la ciudad".

La actuación, financiada con fondos EDIL, supone una inversión de 3.094.000 euros y constituye el proyecto de mayor presupuesto de los 14 millones de euros concedidos al Consistorio dentro de esta convocatoria europea.

Así se ha puesto de relieve este martes durante la colocación de la primera piedra de las obras, presidida por el alcalde, Julio Millán, y que también ha contado, entre otros, con el presidente de la Diputación, Juan Latorre, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, además de técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria, Vialterra.

"Se contempla la creación de una plataforma única completamente accesible, la incorporación de nuevas zonas verdes, una pérgola circular de 40 metros de diámetro con sistema de sombra textil, espacios de estancia, nuevo mobiliario urbano, iluminación y una fuente transitable inspirada en el histórico mosaico de la plaza de Santa María. La intervención eliminará las barreras arquitectónicas existentes y unificará estéticamente este espacio con el eje peatonal y comercial de Roldán y Marín", ha explicado.

El regidor ha asegurado que "es un día importante para Jaén, ya que comienza una actuación muy esperada que permitirá recuperar una plaza que forma parte del imaginario de todos los jiennenses". Al hilo, ha añadido que el objetivo es devolver a la ciudad un espacio "plano, accesible y transitable, pensado para el disfrute de familias, jóvenes y visitantes y preparado para volver a acoger la intensa actividad social, cultural y comercial que históricamente ha caracterizado a este enclave".

En este sentido, ha apuntado que la nueva plaza de la Constitución está llamada a recuperar su papel como "centro neurálgico de Jaén, favoreciendo la celebración de actividades culturales, eventos y encuentros ciudadanos, al tiempo que contribuirá a dinamizar el comercio y revitalizar todo el centro urbano.

Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses y la previsión es que la ciudadanía pueda disfrutar de este renovado espacio durante la próxima campaña de Navidad. Tras subrayar que la prioridad será "que la ejecución se desarrolle con todas las garantías de calidad", Millán ha agradecido el trabajo del equipo técnico municipal, encabezado por el arquitecto Antonio Sánchez del Pino, así como el compromiso de la empresa adjudicataria.

COLABORACIÓN

Además, el alcalde ha agradecido expresamente el respaldo del Gobierno de España y de la Diputación, "cuya colaboración resulta esencial para hacer realidad esta actuación".

"Sin los fondos EDIL no habría sido posible ejecutar este proyecto", ha dicho, no sin valorar que "la cooperación entre las tres administraciones permite impulsar inversiones estratégicas y seguir generando confianza para captar nuevos recursos europeos" destinados a la capital.

Por su parte, Latorre ha precisado que la Diputación aportará cerca de 900.000 euros a las obras de la plaza de la Constitución, que "van a transformar uno de los espacios más emblemáticos de la capital" y "van a permitir tener un espacio más habitable, además de que va a ser un atractivo también muy importante para el centro turístico".

A su juicio, además, esta intervención "demuestra la buena gestión del alcalde Julio Millán que está permitiendo aprovechar las oportunidades que le dan los fondos europeos y el resto de administraciones públicas".

"Consiguiendo grandes recursos para la ciudad de Jaén, como ponen de manifiesto los doce millones de euros conseguidos de los fondos EDIL o los más de de 80 millones de euros de los fondos para paliar los daños de las borrascas", ha firmado.

El presidente de la Diputación también ha señalado que esta remodelación "no es una actuación aislada, sino que forma parte de un proyecto provincial de transformación de todos y cada uno de los municipios de la provincia de Jaén, gracias a los 100 millones de euros que han llegado a la provincia a través de los fondos EDIL".

Gran parte de ellos, según ha comentado, son gestionados por la Diputación y "van a suponer la realización de actuaciones decisivas para mejorar los servicios y los espacios públicos".

Latorre ha recordado que la aportación de casi 900.000 euros a la transformación de la plaza de la Constitución se suma a otras actuaciones que la Diputación ejecuta en la caapital, como la rehabilitación de la Iglesia de Santo, la puesta en valor turística del yacimiento arqueológico de la almazara de Los Robles o las obras de emergencia en la carretera JA-3210 para reparar los daños ocasionados por los temporales de este invierno.

"Cuando hay capacidad de gestión, cuando se aprovechan las oportunidades y cuando hay colaboración entre las administraciones públicas, todos esos recursos se aprovechan para mejorar la vida de la gente. Y eso es precisamente lo que persigue la Diputación de Jaén y en lo que creemos, en la política útil, en la colaboración administrativa entre instituciones para mejorar la vida de los y las jiennenses", ha aseverado.

RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA

En esta línea, el subdelegado del Gobierno de España ha aludido a la "satisfacción contar con ayuntamientos como el de Jaén, que están sabiendo aprovechar y gestionar con responsabilidad y diligencia la oportunidad de contar con financiación para que sus ciudades y pueblos afronten las necesidades del futuro, con insfraestructuras y servicios que mejoren la calidad de vida" de la ciudadanía.

Al hilo, ha resaltado el apoyo del Ejecutivo central al Consistorio jiennense, que ha conseguido captar casi doce millones de euros en el marco del Plan EDIL. El objetivo es promover proyectos de desarrollo sostenible, desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social con una movilización que, con la aportación municipal, ascenderá a 14 millones.

Con respecto a la remodelación de la plaza de la Constitución, ha señalado que supone "una actuación estratégica destinada a renovar uno de los espacios urbanos más representativos del centro de la ciudad. Y ello, gracias a la convocatoria del Ministerio de Hacienda de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las entidades locales.

Fernández ha valorado que la provincia de Jaén es la que tiene más proyectos aprobados de toda Andalucía, con 13 planes EDIL seleccionados, y una financiación de 98,6 millones de euros que beneficiarán a 65 municipios.

El subdelegado se ha detenido en la capital para indicar que vive un "momento histórico" gracias también a otras inversiones de Estado que "está permitiendo movilizar más de 470 millones". Ha hablado de los proyectos del Plan de Recuperación (100 millones), la remodelación que Adif para la integración del ferrocarril (50 millones), las ayudas del Ministerio de Política Territorial para afrontar y prevenir daños por borrascas (86 millones) o el Cetedex, con una inversión del Ministerio de Defensa de 220 millones

"No sólo hablamos de proyectos, también de realidades que ponen sobre la mesa la acción inversora y el compromiso y respaldo del Gobierno de España a la capital como no se había visto hasta ahora por parte de ningún otro gobierno", ha concluido.