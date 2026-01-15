Comienza la obra del Hospital de Santiago en Úbeda (Jaén), con una duración de seis meses y tres millones de inversión

Visita al inicio de las obras - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha comenzado este jueves las obras de remodelación de una parte fundamental del Centro Cultural del Hospital de Santiago (siglo XVI), una actuación que permitirá mejorar la funcionalidad, accesibilidad y conservación de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad Patrimonio de la Humanidad que está considerado como una joya del Renacimiento andaluz. .

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha detallado que esta actuación se financia gracias a una subvención concedida por el Gobierno de España a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a través del Ministerio de Turismo, por la que se destinaron tres millones de euros a cada uno de los ayuntamientos que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPHE).

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Úbeda decidió invertir estos fondos en el Hospital de Santiago, al tratarse de un espacio que cumplía con los requisitos exigidos por los fondos europeos a los que se asignan esta línea de ayudas y por su carácter emblemático y singular dentro del patrimonio histórico de la ciudad.

Del total de la subvención, 300.000 euros se han destinado a la redacción del proyecto, elaborado por un estudio de arquitectura que resultó adjudicatario de la licitación, quedando 2.700.000 euros para la ejecución material de las obras. Tras el proceso de licitación, la empresa adjudicataria ha firmado el acta de inicio y ya se encuentra trabajando en el edificio.

Las actuaciones previstas son complejas y abarcan distintos espacios del Hospital de Santiago. Entre ellas, se incluye la remodelación de las conserjerías, una intervención necesaria por el estado actual de estas dependencias; la mejora de los núcleos de baños existentes en la primera planta; la creación de una nueva zona de aseos en la segunda planta, de la que actualmente carece el edificio; y la reforma integral de la sala de informática, entre otras.

De especial relevancia es la intervención en la torre del Hospital de Santiago, donde se actuará en materia de aislamiento, así como la rehabilitación integral de las pinturas murales de la Sacristía, que se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Esta actuación permitirá recuperar uno de los elementos patrimoniales más destacados del edificio y se prevé como una de las intervenciones más visibles y valoradas del proyecto.

El plazo de ejecución de las obras es de seis meses, una condición recogida en el proceso de licitación y asumida por la empresa adjudicataria.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que intervenir en un edificio histórico con una intensa actividad cultural, congresual y expositiva supone una complejidad añadida, por lo que durante este periodo algunos usos han tenido que trasladarse a otros espacios municipales. En este sentido, se han pedido disculpas a los colectivos afectados por las molestias ocasionadas, subrayando que se trata de una obra necesaria que redundará en un mejor uso y funcionamiento del Hospital de Santiago.

Asimismo, la alcaldesa ha informado de que la biblioteca de la planta baja permanecerá abierta durante la ejecución de las obras, así como las instalaciones del Centro del Profesorado en Úbeda, estableciéndose protocolos específicos de entrada y salida para garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como de los trabajos realizados. Desde el Ayuntamiento se ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que respete las indicaciones y circuitos establecidos.