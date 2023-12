Comienzan las actuaciones para culminar la rehabilitación del Templo Romano de Córdoba y abrirlo al público para visitas

CÓRDOBA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones para culminar la rehabilitación y puesta en valor del Templo Romano de Córdoba y abrirlo al público para visitas han comenzado esta semana, con un presupuesto de 697.595 euros, financiados al 100% por los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), dentro de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y con un plazo de ejecución de ocho meses.

Los detalles de las mismas los han facilitado este viernes en rueda de prensa el alcalde, José María Bellido, junto a Juan Murillo, Rosa Lara, Carmen Chacón y Rafael Ruiz, de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), resaltando el regidor que "algo que en el año 2018 ya se inició y se empezó a trabajar para que pudiera adjudicarse y ejecutarse, esta vez ya quede concluido en los próximos ocho meses".

La actuación va a permitir "una visión distinta" del Templo Romano, porque "la restauración va a cambiar el aspecto que hoy en día tiene y se va a hacer visitable" en distintos niveles, ha destacado el primer edil, quien ha agregado que va a haber un centro de interpretación en el edificio consistorial, de modo que "se va a cambiar la fisonomía de las calles Capitulares y Claudio Marcelo".

Al respecto, Juna Murillo ha explicado que este Templo, junto a Cercadilla, es "el principal vestigio del pasado romano de esta ciudad", que "está a bastantes metros de profundidad", al tiempo que ha valorado la labor en su momento del alcalde Antonio Cruz Conde y del arquitecto conservador Félix Hernández, en la década de 1950 y 1960, y posteriormente la definición del proyecto en 2014.

Así, después de la restauración que se hizo en el año 2016-2017 de la columnata del pronaos, "que dominaba el paisaje de la ciudad desde hace ya muchos años", ahora se trata de que "esto no sea un recinto, elemento patrimonial, un templo que se ve desde la calle, sino que los cordobeses podamos acceder y entender realmente cómo funcionaba", ha aseverado.

RODEADO POR UNA PLAZA Y UN PÓRTICO

En concreto, ha relatado que "era un templo dedicado al culto imperial, construido a finales de la época Julio-Claudia, a comienzos de la época Flavia", siglo I d.C., aunque "no se sabe a quién estaba dedicado, porque no se ha conservado el epígrafe fundacional", matizando que "se sabe que originalmente estuvo dedicado a un emperador, se ha especulado con que fuese Claudio, pero que en un determinado momento se incorporaron más emperadores", dado que "delante del templo no hay un solo altar, hay tres", ha precisado, remarcando que "eso va a ser una de las grandes aportaciones que se van a hacer ahora".

Igualmente, ha detallado que "el templo estaba rodeado por una plaza"; "se alzaba sobre un podio, y no unos pilastrones de ladrillo como está representado ahora", y "con una escalinata delante", a la vez que "estaba rodeado por un triple pórtico en 'U'", para situarse "otra plaza a un nivel inferior y luego estaba el circo".

En este sentido, Murillo ha comentado que "se pretende recuperar, dentro de lo posible y sin alterar completamente la fisonomía del templo, parte de la plaza", así como parte de las escalinatas, entre otros elementos, todo ello dentro de una actuación "muy minimalista", ha subrayado.

Mientras, Carmen Chacón ha indicado que "se van a poner en valor las huellas que de dos de los altares hay", al tiempo que "recuperar las dimensiones y la formalización de las losas de la plaza" y "recuperar, mínimamente, la cota con la pasarela que discurre paralela a la fachada del Ayuntamiento", de forma que "el visitante pueda acceder al pronao del templo a través de una escalinata colocada de una forma igual o muy similar a como estaba la original".

Asimismo, se podrán visitar los cimientos, a través de una gran escalera junto al Consistorio, en el que se ubicará el centro de interpretación, para ofrecer "una visión bastante más amplia de la que se ha tenido hasta ahora sobre este monumento, que no hay tantos por España para poder visitar con esta terminación y fisonomía".

Y Rosa Lara ha declarado que el presupuesto de licitación de la obra eran 750.900 euros y el de adjudicación asciende a 697.500 euros, con la empresa ICC, a lo que ha agregado que "es un proyecto que está muy bien definido".