Comienzan obras de mejora de la antigua Universidad de la Santísima Trinidad de Baeza (Jaén)

Antigua Universidad de la Santísima Trinidad en Baeza - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha comenzado con las obras de adecuación de accesos, mejora de la accesibilidad y puesta en valor del entorno del espacio visitable de la antigua Universidad de la Santísima Trinidad.

Esta actuación, con una duración aproximada de tres meses, se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa constructora Fortress, especializada en la restauración de monumentos, y cuentan con un presupuesto de 136.758,42 euros.

El concejal de Turismo y Promoción, José Antonio Jiménez, ha explicado que la intervención permitirá resolver los actuales problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, así como llevar a cabo una nueva distribución de los espacios interiores destinados a aseos, almacén y altillo, además de la creación de una oficina de información y acogida de visitantes.

La antigua Universidad de la Santísima Trinidad constituye uno de los espacios patrimoniales más visitados de esta ciudad Patrimonio Mundial. Por este motivo, el proyecto contempla también actuaciones de conservación y restauración en el aula del poeta Antonio Machado, donde se eliminarán las humedades existentes y se procederá a la recuperación de los paramentos interiores, así como en el patio y los soportales, con el objetivo de restituir los valores arquitectónicos originales del conjunto.

Las obras se desarrollan en tres zonas diferenciadas. En la entrada principal, ubicada en la calle San Juan de Ávila, se sustituirá la rampa existente por una nueva pasarela horizontal desmontable frente a los portones de madera, complementada con una rampa de pendiente suave del seis por ciento.

Asimismo, se ejecutará una nueva distribución del núcleo de aseos, almacén y archivo con altillo, incorporando un módulo accesible y un pequeño patio interior que aportará luz y ventilación natural. En la entrada al patio renacentista se habilitará también un nuevo espacio destinado a oficina de información y acogida de visitantes, y se unificará el nivel entre la galería del patio y el archivo para facilitar el tránsito, adecuando igualmente los portones de acceso.

En el aula del poeta sevillano Antonio Marchado se llevará a cabo la eliminación de las humedades existentes en los muros de piedra de la fachada y perimetrales. Tras el secado, se continuará con la restauración de los paramentos mediante morteros de cal hidráulica natural y acabados con pintura a la cal, manteniéndose el pavimento original de baldosa hidráulica decorada.

Por último, en el patio se procederá a la eliminación del segundo zócalo de cemento añadido, recuperando el paramento blanco original con enfoscado y pintura de cal. Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza, eliminación de morteros inadecuados, consolidación de la piedra, sellado de grietas, retacado de juntas y reconstrucciones volumétricas puntuales con morteros de cal compatibles con los materiales originales. Finalmente, se aplicará un tratamiento hidrofugante para garantizar la protección y conservación del conjunto.