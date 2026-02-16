Comienzan los trabajos de limpieza en zonas comunes de la Vega de los Ríos, en Jaén capital

Trabos de limpieza en la Vega de los Ríos - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado los trabajos de limpieza en zonas comunes de la Vega de los Ríos. También se ha comenzado con la reconstrucción de equipamientos y mobiliario urbano afectados por el tren de borrascas en la capital jiennense.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha visitado esta mañana junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, los trabajos de limpieza de calles y viales en las comunidades de Vado Lerín y Los Naranjos, junto al Puente de la Sierra, e irá desplazando los equipos de máquina retroexcavadora y personal por aquellas zonas de Los Puentes cercanas a los cauces afectadas por las anegaciones para que se proceda a limpiar el barro, como es el caso del Puente Jontoya y el Puente Tablas y sus comunidades cercanas.

Padorno ha señalado que durante el primer tren de borrascas a esta zona se llevaron contenedores para que se retiraren de forma controlada enseres de las viviendas que se hayan visto afectadas por el agua. "Con esta limpieza permitimos a los residentes poder entrar y salir de forma más operativa a sus casas para su limpieza y evaluar daños con sus aseguradoras", ha detallado el concejal.

"Las prioridades y la calendarización de las zonas en las que actuar se está haciendo de la mano de las propias asociaciones de vecinos que nos trasladan sus prioridades y que se atienden en función de las posibilidades que nos ofrecen los dispositivos", ha apuntado.

El Ayuntamiento trabaja también en la recuperación de equipamientos urbanos afectados por la lluvia como las cubiertas de las piscinas de Fuentezuelas y Salobreja, la primera de ellas en trámites para la reposición del tejado.

El alcalde ha avanzado que, del mismo modo, comenzarán arreglos en calles con un programa especial que también pone en marcha Mantenimiento Urbano. Los equipos de señalización de tráfico, procedentes de Policía Local, también se afanan estos días en reponer señales de tráfico, así como FCC se encarga de devolver contenedores de residuos y retirar arbolado afectado a la espera de su reposición.

Hace unos días los mayoristas del mercado ya volvieron con un arreglo provisional a su actividad y se está organizando el sistema de arreglo de centros educativos en los que también hubo daños. "Este es un camino largo para devolver la normalidad y necesitamos la ayuda de la Junta y el Gobierno de España", ha dicho el regidor, al tiempo que ha incidido que la estimación de daños en la ciudad por el tren de borrascas supera los 8,5 millones de euros, una cifra "que difícilmente el Ayuntamiento puede atender en solitario".

Entre las actuaciones destacadas, el primer edil ha señalado que se sigue pendiente de inmuebles en el casco histórico donde ya se han acometido los derribos controlados necesarios por la urgencia.

Con la mejora de las condiciones meteorológicas, el área de Mantenimiento Urbano también ha intensificado el programa de bacheo integral que alcanza calles y avenidas de todos los barrios de la ciudad, así como caminos de titularidad municipal. "No es una solución que guste del todo, pero es la más efectiva para devolver el pavimento a unas condiciones óptimas para la normalidad del tráfico rodado", ha argumentado el concejal.

Padorno ha explicado que las labores han comienzo tan pronto como las condiciones del tiempo lo han permitido, "ya que tras las intensas y casi continuas lluvias registradas en la ciudad desde el pasado 14 de enero se ha detectado un notable deterioro del firme en distintas calles".

El concejal ha explicado que "este tipo de trabajos no pueden realizarse mientras persistan las lluvias, ya que el aglomerado en frío que empleamos para tapar los baches contiene humedad, y si el bache sigue húmedo, el material no se adhiere bien y se levanta con el paso de los vehículos, por lo que se requiere tiempo seco para garantizar su eficacia".

Junto a ello, tres equipos de operarios están trabajando desde esta misma mañana en la reparación de acerados, en las zonas detectadas por la Concejalía, y atendiendo las necesidades que la ciudadanía ha trasladado a nuestros equipos "especialmente en la eliminación de esas baldosas rotas que al pisar salta el agua".

Junto a los trabajos de limpieza efectiva que se están acometiendo desde ya, técnicos municipales han iniciado también una inspección de los cauces de los ríos para comprobar si hay escolleras afectadas o movimientos de tierra de relevancia que hayan podido provocar alteraciones en el trazado fluvial y que ello pueda incidir en inundaciones que en la última borrasca no han coincidido con episodios de lluvias tan copiosos.

Se trata de inspecciones técnicas preventivas para buscar posibles zonas de peligro, y cuyos informes serán remitidos a las administraciones responsables para que actúen en el ámbito de sus competencias.