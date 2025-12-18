La Comisión de Logística de CECO participa en el estudio de movilidad urbana del Ayuntamiento de Córdoba

Reunión de la Comisión de Logística e Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Córdoba. - CECO

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Logística e Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acordado colaborar en la realización del estudio global que el Ayuntamiento de Córdoba le ha encargado al Área de Logística y Transporte de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), replicando actuaciones ya realizadas en otras capitales de provincia, al considerar que "es una oportunidad para que, con las aportaciones empresariales y de grupos de interés, se defina la movilidad del futuro de la ciudad de Córdoba".

De esta forma y según ha informado CECO en una nota, la patronal cordobesa facilitará la participación en los grupos de trabajo sectoriales que Aecoc constituirá a inicios del próximo año 2026, y en los que "se dará voz a asociaciones y empresas con intereses en la logística y distribución en el casco urbano, que podrán aportar sus necesidades y propuestas". Las reuniones de estos grupos de trabajo se harán en la sede de CECO.

Paralelamente, la Comisión de Logística e Infraestructuras, presidida por José María García Utrera, elaborará un informe con la aportación de asociaciones y empresas asociadas con interés en la temática del estudio. El objetivo es que "el documento final sea consensuado por todas las partes y con él se defina el modelo de movilidad de la ciudad".

En el encuentro de la Comisión de Logística de CECO se ha analizado un modelo de distribución urbana de mercancías (DUM), "que contribuya a la sostenibilidad y seguridad en la ciudad, y proyectos en curso con afección a la movilidad de empresas y ciudadanos".

En la reunión han participado, junto a representantes empresariales, el delegado de Inclusión y Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, el gerente de Movilidad y Distribución Urbana de Aecoc, José Carlos Espeso, y el subdirector de Infraestructuras del Consistorio cordobés, Miguel Ángel Caracuel.