El comité de empresa de Hitachi suspende el reinicio de movilizaciones por respeto a las víctimas de Adamuz (Córdoba)

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido suspender el reinicio de las movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo "en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz", pues "estaba previsto retomar el calendario de movilizaciones el próximo día 21, pero ante este trágico siniestro", la representación sindical ha optado por retrasarlas.

A este respecto y según ha informado CCOO Córdoba en una nota, el presidente del comité de empresa de Hitachi, Álvaro García Leiva (CCOO), ha explicado que "esta misma semana habrá una reunión del comité de empresa para decidir el nuevo calendario de movilizaciones".

Cabe recordar que el comité decidió el pasado noviembre suspender temporalmente las acciones de protesta en señal de buena voluntad de cara la negociación del convenio colectivo, "pero dada la actitud inmovilista y antisindical de la empresa", que "tiene sancionados a seis de los 13 miembros de la comisión negociadora, casualmente todos representantes de CCOO, se ha optado por retomar el calendario de movilizaciones", ahora suspendido por el siniestro de Adamuz.

La movilización "se retomará con una huelga de 24 horas y continuará con otras movilizaciones, en tanto la empresa no se siente a negociar de forma honesta", añadiendo que en el comité saben "que las personas trabajadoras que se han adherido al acuerdo de la empresa con UGT, que son ocho de las 76 personas sancionadas por la empresa, no van a poder hacer huelga ni manifestarse, ni concentrarse, pero también sabemos que tenemos el respaldo mayoritario de la plantilla, que así lo manifestó en la asamblea celebrada el pasado sábado".

García Leiva ha dicho no entender "por qué la empresa se niega a aceptar nuestras propuestas para el convenio cuando hasta UGT se ha mostrado conforme con nuestra propuesta de subida salarial del IPC más un 1%, que es la misma subida que se ha pactado en las otras fábricas de Hitchi en España", no encontrando el presidente del comité explicación para "dilatar hasta marzo la continuidad de la negociación, máxime cuando llevamos más de un año negociando".

En cualquier caso, el comité "sigue tendiendo la mano a la empresa para negociar" y "llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes, pero hasta el momento la empresa no ha mostrado ningún interés por negociar y tan solo se ha dedicado a acosar a los miembros del comité de CCOO, con sanciones desproporcionadas de 120 días de suspensión de empleo y sueldo, cuando el máximo que establece el Convenio del Metal es de 60 días, y a las personas trabajadoras por ejercer sus derechos de reunión y huelga", según ha concluido, por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.