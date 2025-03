Los comités andaluces de sequía se comienzan a reunir este martes, con previsión de más agua para riego

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de sequía correspondiente a la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas será este martes, 25 de marzo, el primero en reunirse de los distintos comités que se irán celebrando durante esta semana en la región, al objeto de actualizar la dotación para el riego y abastecimiento.

A la reunión de este martes, está previsto que el miércoles le suceda el comité de Tinto, Odiel y Piedras, después de que ambos fueran aplazados "para dejar que el tren de tormentas hiciera su trabajo y poder analizar de manera fehaciente cuál era el resultado del mismo en cuanto a capacidad de agua embalsada", como ha recordado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

El responsable andaluz del área, que ya advertía hace unos días que las dotaciones van "a mejorar en toda Andalucía", ha vuelto a señalar que el día jueves 27 se celebrará de manera telemática una reunión para actualizar la medida adoptada en el seno del comité de la demarcación del Guadalete-Barbate, "que sí se celebró el pasado día 7, pero cuyas medidas tenemos que actualizar".

En resumen, Fernández-Pacheco ha explicado que "el objetivo es poder tener una foto fija de cuál es la realidad del agua que disponemos en Andalucía". Con ello, se pretende "adoptar las medidas necesarias de cara a tener una buena campaña agrícola, a que esté garantizado el abastecimiento y el resto de usos que tiene el agua, al tiempo que se pueda disponer de este recurso tan necesario y tan escaso por momentos en Andalucía en un futuro".

"No me corresponde a mí adelantar las decisiones que se van a adoptar allí", ha recordado el consejero, ya que los comités de la sequía "son órganos participativos en los que no solo está la Junta de Andalucía, sino todos los agentes que tienen que ver algo con el agua, desde los ayuntamientos hasta los ecologistas". "Y por supuesto, los informes científicos son los que han de dictar cuál es el camino a seguir", abunda.

No obstante, Fernández-Pacheco se ha mostrado confiado en que "la gran mayoría de demarcaciones" tendrán "buenas noticias en cuanto a aumento de dotaciones". "Esta lluvia han venido muy bien, aunque de manera desigual en todo el territorio de Andalucía, y confiamos en que podamos dar buenas noticias tanto a los regantes como a los ayuntamientos en lo que tiene que ver con el abastecimiento. Siempre de manera responsable garantizando que si deja de llover y pasamos por una nueva sequía tendremos garantizado el uso del agua en Andalucía", ha concluido.