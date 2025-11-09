El compositor cordobés Tsode lanza 'Totum', su décimo álbum, concebido como una única pista continua de 65 minutos

Se ha posicionado así "contra (EUROPA PRESS) -

El compositor cordobés Jesús Valenzuela, conocido como Tsode y uno de los máximos exponentes de la música electrónica y 'new age' en España, ha lanzado en todas las plataformas musicales 'Totum', su décimo álbum de estudio, un trabajo conceptual que desafía las normas actuales de la industria musical y marca un hito en España, ya que es el tema musical más extenso jamás publicado en 'streaming' por un artista español hasta la fecha.

En declaraciones a Europa Press, Tsode ha explicado que la composición la ha concebido como una única pista continua de 65 minutos, de modo que el álbum propone una experiencia sonora que exige atención plena, llevando al oyente a recorrer un viaje emocional completo sin interrupciones y ofreciendo un formato que no tiene precedentes en el país.

En un momento en que las plataformas y el consumo digital fomentan canciones breves y fragmentadas, y después de mas de nueve meses de trabajo, 'Totum' (https://push.fm/fl/totum-tsode) se presenta como una declaración artística audaz, una obra que reivindica la paciencia, la profundidad y la inmersión total en la música.

En este sentido, Jesús Valenzuela (Tsode) ha explicado que 'Totum' "ha sido un proyecto que he tenido en la cabeza desde hace muchísimos años, concretamente desde 1990, cuando escuché por primera vez un álbum de Mike Oldfield que se componía de una única pista de 60 minutos. Ese álbum se llamaba 'Amarok'. Tomando como referencia la duración de ese álbum, pero no su estructura y forma, me lancé un reto a mí mismo. Quería hacer un álbum de una sola pista".

Además, según ha subrayado, "eso también casaba con la idea de hacerlo como un modo de protesta contra el consumo actual de la música, en la que sólo hay singles, en la que todo es inmediato, en la que todo tiene que durar unos minutos, de modo que hacer un álbum de una sola pista, de 65 minutos en este caso, era mi forma de hacer una obra de arte que rompiera con esa tendencia".

Junto a ello, Tsode buscaba también "que esa magna obra, que al final ha resultado ser 'Totum', contuviera el mayor número de estilos posibles de música que pudiera haber". El resultado es que cada segundo de esta obra musical está diseñado para generar paisajes sonoros que combinan la majestuosidad del rock progresivo, la sutileza de la música 'ambient', la precisión de la electrónica clásica, la espiritualidad del 'new age', y la grandeza de la música orquestal y cinematográfica, creando un mosaico musical que representa el todo en su sentido mas literal.

A esto se une el que en 'Totum' han participado interpretes de referencia en la escena nacional e internacional, como Daniel Minimalia, ganador de un Grammy Latino; Ruben Alvarez, guitarrista principal en la gira europea del 50 aniversario de 'Tubular Bells' de Mike Oldfield; Pepe Benlloch, pionero del 'new age' en España; Elvira García, gaitera y flautista que ha tocado junto a Carlos Nunez, y Claudio Serrano, actor de doblaje y voz recurrente de Batman en España, que abre la obra con una narración de alto impacto.

A ellos se suman Jaime Helios, Pablo Seque, Manu Herrera, Jose Luis Serrano Esteban, Curro Martín, JM Mantecón, Manuel Galán, Luis Alberto Naranjo y Yhael Mai, para dar forma una obra que busca representar la unidad de todos los géneros musicales como un único lenguaje universal.

De esta forma y según ha resaltado Tsode, todos han aportado "su granito de arena, su instrumentación, para que 'Totum' fuera lo que es hoy", dejando claro que 'Totum' "no es un remix, no es una mezcla, no es un pastiche en el que un montón de grupos o artistas han compuesto una canción y luego se ha pegado, sino que es una composición unitaria, un todo, y al final se establece como la composición más larga de la historia de España publicada en 'streaming' y accesible a todo el mundo".

Así, 'Totum' invita a recorrer, sin pausas, paisajes sonoros que van desde la fuerza orquestal y el rock progresivo hasta atmósferas íntimas y meditativas, ofreciendo al público español una experiencia que no tiene precedentes en la música nacional.

La primera escucha publica de 'Totum' se produjo a través de una presentación organizada en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y consistió en la proyección de un trabajo audiovisual y escucha inmersiva en pantalla de cine. Tuvo lugar el pasado 17 de octubre en la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba, con la participación especial del escritor y profesor de la UCO, José María Castellano, y el álbum se ha publicado hace una semana, el pasado 31 de octubre, en todas las plataformas digitales.

TRAYECTORIA DE TSODE

Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Tsode, ha trabajado incesantemente en la evolución de su sonido desde 2014. Su música, impregnada de influencias de leyendas como Vangelis y Mike Oldfield, mantiene siempre un toque propio, que le ha distinguido y que le ha llevado a lograr seguidores en más de 100 países.

Ganador el pasado año de la Medalla de Bronce en los Global Music Awards por su emblemático álbum 'Corduba: Mitos y Leyendas', con el que también obtuvo en los Clouzine International Awards de Estados Unidos dos premios, el de Mejor Grabación y el de Mejor Composición Instrumental, Tsode ya logró reconocimiento internacional en los inicios de su carrera al obtener el premio a mejor álbum ambient/instrumental en los Akademia Music Awards de Estados Unidos por su tercer álbum, 'The quiet music, the sonorous loneliness'.

También fue nominado para los premios 'Hollywood Music in Media Awards' (HMMA), por su disco 'Innerity' (Musiteca-2019), y en concreto por el primer sencillo del disco, 'Alquimia', junto al guitarrista asturiano Rubén Álvarez, como mejor tema instrumental contemporáneo del año. Dicha nominación vino a refrendar el éxito de ese cuarto álbum de Tsode, que tuvo su primer reflejo en el galardón obtenido por otro de sus temas, 'Crossing stars', ganador de uno de los 'Synthetic Generation Awards', como uno de los mejores temas electrónicos en España.

Jesús Valenzuela (Tsode) tiene a sus espaldas una carrera que abarca desde bandas sonoras de videojuegos hasta complejas 'suites' instrumentales. Tsode es, sin duda, uno de los artistas de música electrónica y 'new age' más innovadores de la actualidad.