La compositora y guitarrista Marta Robles pide que haya más niñas estudiando guitarra flamenca

Publicado 03/07/2019 17:29:36 CET

CARMONA (SEVILLA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La guitarrista, compositora y arreglista Marta Robles ha pedido que haya más niñas estudiando guitarra flamenca y que los conservatorios ofrezcan más plazas para estudiar este instrumento ya que "las guitarristas que hay ahora mismo se pueden contar con los dedos de la mano".

Robles ha pronunciado este miércoles la conferencia 'Mujer y guitarra flamenca: un misterio y un reto por superar' dentro del Curso 'Aportación y visibilidad de la mujer en el flamenco. Formación complementaria', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la localidad sevillana de Carmona.

La experta ha señalado que "es una cosa muy extraña" que las niñas no estudien guitarra flamenca "porque es verdad que ha habido avances en otros campos pero parece que la guitarra sigue anclada en el franquismo y a mí me parece importante que la gente, al menos, se lo plantee", ha afirmado.

"Desde mi experiencia, siempre ha sido fácil porque he tenido suerte, mi familia me ha apoyado y he podido buscarme muy bien la vida, hacerme mis propios proyectos y casi todos los que hago son de mujeres", ha comentado.

"Es una cuestión de cultura porque estamos anclados en una tradición muy machista, no solamente en el flamenco sino en la música tradicional y general en Andalucía y España, la música es un espacio para hombres, el arte es un espacio muy para hombres, y es muy difícil hacerse un hueco. Simplemente, la industria lo quiere así a día de hoy, y como público nos deberíamos plantear el por qué", ha reflexionado.

Ha indicado que se deberían seguir varios pasos como "las artistas que hacemos música flamenca con la guitarra hagan discos y presenten programaciones" porque "tú puedes tocar pero si no presentas proyectos, no tienes visibilidad", ha destacado.

Cree que por redes sociales ahora mismo todo se expande mucho y hay que presentar programaciones, al mismo tiempo que ha recalcado que "no programan a mujeres porque a los programadores no les llegan las propuestas".

Ha apuntado que el segundo paso es que "las artistas reconocidas llamen a mujeres guitarristas en sus espectáculos, a percusionistas y pianistas y que se vaya llenando el escenario de mujeres".

"La guitarra flamenca está ahora llena de hombres porque el referente son ellos. Técnicamente y artísticamente están por delante. Como somos muy pocas, hay muy pocos referentes entre las mujeres", ha remarcado la guitarrista.