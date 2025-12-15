La compraventa de viviendas en Andalucía aumenta un 4,1% en octubre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Edificación de viviendas en imagen de archivo. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La compraventa de viviendas en Andalucía ha crecido un 4,1% en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional), hasta sumar un total de 13.813 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 13.813 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Andalucía, 12.647 se realizaron sobre viviendas libres y 1.166 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.755 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 10.058 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 20.608 operaciones sobre viviendas. Además de las 13.813 compraventas, 3.328 fueron herencias, 3.026 de otras operaciones, 413 donaciones y 28 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Andalucía 32.727 fincas urbanas a través de 22.197 compraventas, 4.730 herencias, 611 donaciones, 57 permutas y 5.132 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.366 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.219 herencias, 2.100 compraventas, 153 donaciones, 15 permutas y 879 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente

A nivel nacional, La compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, registrando su mayor retroceso desde mayo de 2024.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5% interanual en octubre, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas.

En los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3%, hasta las 601.543 operaciones, tras subir las compraventas sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%. En todo el año 2024, el número de compraventas de viviendas fue de 640.401, con lo que 2025 acabará superando esa cifra.