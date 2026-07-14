La compraventa de viviendas en Andalucía vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 2,2% en mayo

Archivo - Imagen de archivo de promoción de viviendas en Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía en mayo ha subido un 2,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 11.723 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 10%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 11.723 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Andalucía, 10.669 se realizaron sobre viviendas libres y 1.054 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 2.977 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.746 estuvieron relacionadas con edificios usados. En mayo se realizaron un total de 18.025 operaciones sobre viviendas. Además de las 11.723 compraventas, 2.967 fueron herencias, 437 donaciones y 11 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Andalucía 29.045 fincas urbanas a través de 18.740 compraventas, 4.227 herencias, 789 donaciones, 44 permutas y 5.245 operaciones de otro tipo. Además, se realizaron 5.472 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.844 herencias, 2.378 compraventas, 198 donaciones, 28 permutas y 1.024 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.