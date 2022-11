Concha Insúa, confirmada como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada.

GRANADA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) en Granada, Concha Insúa, será la cabeza de lista del partido liberal para el Ayuntamiento de Granada en los próximos comicios municipales, tal y como ha confirmado este viernes la dirección nacional y autonómica de la formación naranja.

De este modo, Insúa participará este sábado junto al resto de candidatos andaluces en el acto de presentación que presidirá la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, en el Hotel ABBA de Sevilla.

"Es una enorme satisfacción comprobar cómo mi partido tanto a nivel regional como a nivel nacional ha confiado en mí para liderar esta enorme responsabilidad", ha expresado la ya 'número uno' de Cs para la Alcaldía de Granada.

"Lo conseguimos una vez y ahora volveremos a hacerlo, aprendiendo de los errores, aportando más y mejores propuestas y sobre todo, gobernando para los granadinos con un equipo potente, profesional, de intachable reputación y, lo que es fundamental, con las manos limpias", ha añadido.

En este sentido, Insúa ha asegurado ser consciente de que "no es una tarea fácil". "Lo sé, y a mí eso jamás me ha frenado. El miedo no forma parte de mi manera de entender la vida, ni a nivel personal, ni profesional y mucho menos en lo político. Llego hasta aquí orgullosa con mi carta de servicios realizados, con todo lo que he conseguido aportar a la sociedad andaluza durante mucho tiempo, pero ahora, más que nunca, quiero centrar todos mis esfuerzos en la ciudad de Granada. Nuestra capital precisa de políticas certeras y apuestas contundentes ahora más que nunca", ha dicho.

"Afrontamos este ilusionante reto con un equipo unido, y con el tipo de política que a mí me gusta, el de la calle, el de acercarse a las personas y escucharlas de verdad. Es tiempo de políticas certeras y la gran oportunidad para volver al espíritu de nuestros inicios, ese centro tan necesario, alejado de los peligrosos extremos y de los anquilosados partidos de siempre".

Finalmente, la coordinadora provincial ha anunciado que "la semana que viene presentaremos a la nueva agrupación de Cs Granada, gente muy válida que llega con las pilas cargadas para afrontar su primera gran misión: Que Cs vuelva al Gobierno de la ciudad de Granada".

"También a lo largo de las próximas semanas se irán presentando los cabezas de lista de decenas de municipios en la provincia, con importantes novedades. Muchos nos quieren dar por muertos. Es lógico, porque les interesa decirlo y repetirlo, pero la gente no es tonta. Y al igual que el miedo no se ha apoderado de mí, tampoco permitiré que se apodere de los granadinos. Es momento de volver al centro, a la libertad, a las necesidades de las personas, al consenso, al progreso. Ahora más que nunca, es el momento decisivo de Ciudadanos", ha concluido.

Concha Insúa, actual líder provincial de Ciudadanos Granada, ha sido parlamentaria por esta provincia durante la anterior legislatura andaluza, ejerciendo de portavoz del en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y en la de Transformación Económica y Empleo, así como vicepresidenta en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior. Asimismo, posee una dilatada trayectoria profesional previa a su entrada en política.

Graduada en Seguridad y Defensa, empresaria y especialmente involucrada con los colectivos de discapacidad, ha ostentado además responsabilidades en la alta dirección de diversas asociaciones de carácter social y económico: Consejo Social de la UGR; Cámara de Comercio, Industria y Navegación; Confederación Granadina de Empresarios, y la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, entre muchas otras.