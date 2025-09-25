Concluye este viernes en Córdoba el plazo para participar en UCOincluye

Archivo - El Rectorado de la Universidad de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de solicitud de plaza para el curso de capacitación profesional de la Universidad de Córdoba (UCO) para jóvenes de entre 18 y 29 años con discapacidad intelectual, TGD o TEA, UCOincluye, concluye este viernes. El curso acredita a los participantes con un título universitario para facilitar su acceso y desarrollo en el mercado laboral. Para este curso académico 2025-26 la Universidad oferta un máximo de 18 de plazas.

Tras la exitosa experiencia de los anteriores cursos, la UCO, a través de su Área de Inclusión y en colaboración con la Fundación ONCE, pone en marcha la nueva edición de UCOIncluye. Se trata de un curso gratuito orientado a mejorar la empleabilidad de sus participantes, así como a proporcionar una experiencia plena de inmersión en la vida universitaria.

Según ha detallado la institución, las clases se desarrollarán del 26 de octubre de 2025 al 26 de mayo de 2026 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba de forma presencial.

Los participantes deberán tener entre 18 y 29 años y recibirán una formación de 435 horas: 310 horas lectivas presenciales y 125 horas de prácticas externas en empresas colaboradoras. Las prácticas profesionales, de cien horas de duración, se desarrollarán en diferentes empresas de Córdoba capital y provincia, mediante la metodología de empleo con apoyo y con el acompañamiento de preparadoras laborales.

Los requisitos para participar incluyen tener entre 18 y 29 años, contar con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de inicio del curso, así como disponer de autonomía personal y en el desplazamiento, competencias básicas de lectoescritura y cálculo, y superar una entrevista personal. No se requiere titulación académica previa.

Las personas interesadas en participar pueden escribir un correo electrónico a la dirección 'atencioninclusiva@uco.es'. Más información en la web: 'https://www.uco.es/servicios/sad/ucoincluye'.