Condenadas en Córdoba dos hermanas a dos años de prisión por apropiarse de 36.000 euros de una tía a la que cuidaban

Archivo - Fachada del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a dos hermanas por un delito de administración desleal, cualificado por el abuso de relaciones personales, tras apropiarse de 36.000 euros pertenecientes a la tía octogenaria y analfabeta a la que cuidaban en Montalbán de Córdoba (Córdoba).

Según recoge la sentencia, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por las acusadas y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

Así las cosas, se da por probado que, en el periodo comprendido entre marzo de 2007 y agosto de 2017, las acusadas asumieron el cuidado de su tía, nacida en 1926 y vecina de Montalbán de Córdoba. Debido a que la anciana "no sabía leer ni escribir", autorizó a sus sobrinas, por la "especial confianza" familiar, a operar en sus cuentas bancarias para satisfacer sus necesidades.

En un contexto de "acusada vulnerabilidad en materia económica" de la víctima, en 2011, fue "cancelada la imposición a plazo fijo que había suscrito por importe de 18.000 euros" con una entidad bancaria, quedándose el dinero una de sus sobrinas en su propio beneficio. Igualmente, llevaron a cabo la cancelación anticipada de otro depósito en el que también restaban 18.000 euros, de modo que, en total, "las acusadas se apropiaron de 36.000 euros en perjuicio de su tía".

La resolución también recoge que, en enero de 2016, tía y sobrinas firmaron "un contrato de alimentos, en virtud del cual la primera les cedía onerosamente, por mitades indivisas, la nuda propiedad de su vivienda" de Montalbán, reservándose el usufructo vitalicio, a cambio de que le prestaran durante toda la vida de su tía vivienda, manutención y asistencia de todo tipo".

Sin embargo, tiempo después la afectada formuló demanda para que dicho contrato fuera declarado nulo, procedimiento que concluyó en junio, volviendo la vivienda a ser propiedad al 100% del pleno dominio de la anciana.

Por todo ello, las procesadas, además de la pena de prisión de dos años, han sido condenadas a una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios y la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidariamente a la víctima con los 36.000 euros sustraídos, más los intereses legales.