Condenado en Granada a diez años de cárcel por agredir sexualmente a una menor que trabajaba en su pizzería

GRANADA 10 Feb.

La Audiencia de Granada ha condenado a diez años de cárcel a un hombre por un delito de agresión sexual a una menor que trabajó esporádicamente en su pizzería cuando tenía 14 años y con la que llegó a mantener "reiteradas" relaciones sexuales en su domicilio.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, llega tras un acuerdo entre la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la defensa por la que el acusado reconoció los hechos aceptando la pena y se evitó la celebración del juicio.

Los hechos se remontan al verano de 2022, cuando la menor, que en ese momento tenía 14 años, trabajó esporádicamente en la pizzería que regentaba el acusado. Ambos mantuvieron el contacto hasta noviembre de ese año.

Se veían en el domicilio él y durante este periodo mantuvieron relaciones sexuales completas "en reiteradas ocasiones". Así las cosas, la menor quedó embarazada y se sometió a un aborto cuando se encontraba en la novena semana de gestación.

La Audiencia provincial ha condenado al acusado como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años a la pena de diez años de prisión y cuatro años de libertad vigilada una vez salga de prisión.

También se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la joven a menos de cien metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años. Deberá indemnizarla en 10.000 euros.

Junto a ello, se le ha condenado a la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores por un periodo de quince años.