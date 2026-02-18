Conexión de tren Sevilla-Huelva suspendida por falta de tensión en la catenaria y Adif ofrece alternativa por carretera

Imagen del vestíbulo de la estación de Santa Justa de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva se encuentra interrumpida. No obstante, ya se ha activado un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

En un comunicado publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, Adif ha explicado que la interrupción afecta a la línea de ancho convencional debido a una falta de tensión en la catenaria entre Niebla y Benacazón.

La compañía ha señalado que esta incidencia se debe a un problema de suministro por parte de la empresa eléctrica suministradora.