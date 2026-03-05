La Confederación Andaluza de Comercio celebra su primer aniversario reforzando la defensa del comercio local

Archivo - Imagen de archivo de una fruteria. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Comercio (CAC) ha conmemorado este jueves el primer aniversario de su constitución, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 en Sevilla, ciudad donde mantiene su sede social. Nacida con el "firme propósito" de defender y representar los intereses de las empresas del comercio andaluz, la Confederación se ha consolidado en su primer año como "la voz del comercio local ante las instituciones y los principales foros económicos y sociales" de Andalucía.

Según ha informado la entidad en una nota, la Confederación Andaluza de Comercio es la patronal que coordina, representa y defiende los intereses del sector comercial en la región, y está constituida por las principales organizaciones provinciales de comercio en Andalucía, entre ellas Asempal-Almería, Fedeco-Cádiz, Huelva Comercio, Málaga Comercio y Aprocom-Sevilla.

Entre sus objetivos figura trabajar por la representación y defensa de los intereses del sector ante la sociedad, la Administración y los órganos autonómicos, además de coordinar estrategias y asesorar a sus asociados en cuestiones clave para el comercio en Andalucía, ha explicado.

La organización está presidida por Manuel Luna, quien, junto con sus Vicepresidentes y miembros del Comité, ha liderado este primer año de trabajo institucional y fortalecimiento del sector.

Por otro lado, la entidad ha señalado que durante este primer ejercicio, la Confederación ha desarrollado una activa agenda institucional. Entre los hitos más relevantes destaca su recepción por parte de la Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y la Directora General de Comercio, Cecilia Ortiz, el pasado mes de agosto, encuentro en el que se abordaron los principales retos del sector y los objetivos de trabajo conjunto de participación público privada.

Asimismo, la Confederación ha participado en destacados eventos de representación institucional, como el Día del Comercio celebrado en Huelva el 19 de noviembre y el Día del Comercio Andaluz que tuvo lugar en Málaga el 5 de febrero de 2026.

El último evento institucional al que ha asistido la CAC ha sido la reelección de Javier Gonzalez de Lara como presidente de la CEA, Confederación de Empresarios de Andalucia, el 12 de febrero de 2026, ante más de 400 representantes del tejido empresarial andaluz. Tras su primer año de trayectoria, la Confederación Andaluza de Comercio ha reafirmado su compromiso con "la defensa, modernización y fortalecimiento del comercio local andaluz", trabajando a su juicio "de manera coordinada con las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para afrontar los desafíos presentes y futuros del sector".

La Confederación ha centrado su labor en trasladar a las administraciones públicas la realidad que vive el comercio de proximidad, poniendo el foco en cuestiones clave como la digitalización del sector, el relevo generacional, la mejora del marco normativo, la dinamización de los centros urbanos y la igualdad de condiciones frente a nuevos modelos de competencia.

En este sentido, la CAC ha defendido la necesidad de impulsar políticas públicas que favorezcan la competitividad del pequeño y mediano comercio, promoviendo medidas de apoyo a la modernización, la sostenibilidad y la formación empresarial.

Asimismo, ha insistido en la importancia de reforzar campañas de concienciación sobre el valor social y económico del comercio local, generador de empleo estable y vertebrador del territorio.

Durante este primer año, la Confederación también ha trabajado en la consolidación de su estructura interna y en el fortalecimiento de su red asociativa, fomentando la coordinación entre organizaciones provinciales y sectoriales para "ofrecer una respuesta conjunta a los desafíos comunes".

De cara al próximo ejercicio, la Confederación Andaluza de Comercio ha afrontado nuevos retos apoyándose en un plan estratégico con el que pretende el objetivo de "seguir ganando presencia institucional y capacidad de influencia, promoviendo un diálogo permanente con la Administración autonómica y el resto de agentes sociales y económicos".

La organización ha reiterado su compromiso con un modelo de comercio "cercano, competitivo e innovador", capaz de adaptarse a los cambios del mercado "sin perder su esencia: la proximidad, la atención personalizada y su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía", ha destacado.

Asimismo, la CAC ha defendido la puesta en marcha de políticas de apoyo a las pymes comerciales, fomentando el asociacionismo, la modernización tecnológica y la renovación de establecimientos. También aboga por impulsar planes de formación y medidas que faciliten el relevo generacional en el sector.