La confianza empresarial en Andalucía sube un 0,07% en el primer trimestre de 2026

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en Andalucía, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), subió un 0,07% en el primer trimestre de 2026.

Según los datos de Estadística, consultados por Europa Press, a nivel nacional la confianza empresarial subió en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre previo en once comunidades autónomas y bajó en seis. De este modo, la región andaluza ha sido la comunidad en la que menos ha subido la confianza junto con Valencia, con un 0,07% más. Además, los mayores retrocesos se produjeron en Baleares (-3,66%), Galicia (-1,65%) y País Vasco (-1,65%), mientras que las mayores subidas las registraron Murcia (+2,44%), Cantabria (+1,68%) y Extremadura (+1,48%).

Andalucía encadenaba tres trimestres consecutivos de tasas positivas en la región, según los datos consultados por esta agencia antes de bajar en el cuarto trimestre del pasado año, un alza que se parado entre los meses de octubre a diciembre y que retoma en este primer trimestre de 2026. En detalle, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el primer trimestre de este año en 4,3 puntos, frente a los 7,6 puntos del trimestre anterior.

Este resultado se explica porque el porcentaje de establecimientos empresariales andaluces que prevén que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo se ha situado en el 19,7%, lo que supone 1,9 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior (21,6%).

Por su parte, el porcentaje de empresarios que consideran que su negocio evolucionará de manera desfavorable ha aumentado del 14% del trimestre anterior al 15,4% en el actual, mientras que la proporción de quienes esperan una evolución "normal" ha aumentado este trimestre del 64,4% al 64,9% actual.

En cuanto al balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado), este ha mejorado en Andalucía hasta los 10 puntos en el primer trimestre, frente a los 6,3 puntos del trimestre anterior, lo que supone un aumento de 3,7 puntos.

DATOS NACIONALES

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), sube un 0,1% en el primer trimestre del año.

Con el aumento de la confianza empresarial para enero-marzo, el indicador vuelve a terreno positivo tras el descenso del 1,3% del último trimestre de 2025, que puso fin a tres trimestres seguidos de avances.

Según Estadística, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el primer trimestre de este año en 4,5 puntos, frente a los 7,9 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo de este año se ha situado en el 19,7%, lo que supone 1,8 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior.

Además, los que piensan que su negocio evolucionará en el primer trimestre de manera normal han aumentado desde el 64,9% del trimestre anterior al 65,1%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 13,6% al 15,1%.

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado 3,9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 7 puntos en el cuarto trimestre de 2025 a 10,9 puntos en el primer trimestre de 2026.