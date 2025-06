El congreso del Ceapi analiza el impacto social de la IA y los obstáculos para impulsar proyectos energéticos en Latam

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), que se celebra en Sevilla entre el 2 y el 4 de julio bajo el título de 'Conectamos continentes, construimos oportunidades', ha puesto sobre la mesa el debate sobre la innovación y la transformación digital y energética, que se han convertido en un motor de crecimiento en los negocios.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha abordado el tema de la transición tecnológica durante la ponencia 'Transformación Inteligente: Seguros e innovación', recogida por Ceapi en un comunicado, donde ha destacado que "la inteligencia artificial es una revolución tecnológica que va a ayudar a fortalecer el crecimiento económico y reforzar la cohesión social".

"En Mapfre creamos que la gestión de la IA debe ser desde una perspectiva antropocéntrica. Debe ser un trabajo híbrido humano-tecnológico, responsable, con protección de la información privada del cliente, hecha para el progreso humano y sostenible medioambientalmente", ha apuntado.

La transición energética ha sido otro de los temas que se han tratado en el panel 'Recursos para el presente y el futuro', compuesto por Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, y Javier López , presidente ejecutivo Ferroglobe, y moderado por Antonio Silveira, vicepresidente del Sector Privado CAF.

Roque Benavides ha destacado que "la minería crea puestos de trabajo, integra al país y es fundamental para el desarrollo humano y mundial. Si no se invierte en nuevas explotaciones, en cinco años no va a haber suficiente cobre para el consumo mundial. El problema es que no somos eficientes y nuestras administraciones son ineficaces para facilitar esas inversiones".

Javier López ha señalado que "el coste de la energía eléctrica y la falta de infraestructuras explica la imposibilidad de impulsar proyectos energéticos en Iberoamérica para llevar a cabo la ineludible transición energética. La transición energética hay que hacerla pero sale cara porque supone más consumo de energía y recursos lo que implica invertir en capital físico, tecnológico y logístico. La colaboración público-privada es vital para invertir n capital físico pero solo es viable si el estado es eficiente".

Por otro lado, el torero español Miguel Báez Spínola y el empresario taurino Eduardo Dávila han dialogado sobre las lecciones que la tauromaquia ofrece más allá de la arena, moderados por Adolfo Suárez Illana.

Miguel Báez ha subrayado la importancia del entorno: "Con todos los profesionales que me han acompañado a lo largo de mi vida taurina, lo que he intentado es tener una buena relación y crear una sincronía con ellos. En el mundo de la empresa, soy muy partidario de lo mismo; hay que estar muy presente en todo, porque le imprimes tu personalidad a todo lo que haces".

Por su parte, Eduardo Dávila ha considerado que "podemos ser tremendamente valientes para ponernos delante del toro y tremendamente cobardes para otras cosas; en la vida no todo es fácil. Hay algo que nos une a todos, que es la ambición por el triunfo. El vínculo entre el empresario y el torero es que el mayor miedo es al fracaso".

Adolfo Suárez, al hilo de lo anterior, ha añadido que "el miedo no lo produce el toro, sino el honor, el nombre y prestigio que se juega el torero delante del público. Para esto se necesitan dos cosas: valor y técnica, y todo esto puede extrapolarse a la vida del empresario".