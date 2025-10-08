La consejera andaluza de Salud dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama

La consejera de Salud, Rocío Hernández, este miércoles durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha dimitido de su cargo este miércoles por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia convocada de forma inesperada para las 20,30 horas de este miércoles, en la que ha confirmado que ha aceptado la dimisión que le ha presentado la consejera.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))