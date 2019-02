La consejera de Igualdad (Cs) cree que Vox "puede llegar a moderarse" y alcanzar con ellos a "algún punto en común"

Publicado 19/02/2019 10:23:29 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Ciudadanos), cree que Vox "puede llegar a moderarse" a lo largo de la legislatura y se podrá llegar a "algún punto en común" con el partido de Santiago Abascal.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la consejera ha explicado que durante la última comisión en el Parlamento, donde detalló las líneas de su departamento, intentó "entender" los argumentos de Vox porque, a su juicio, "hay que intentar escuchar e intentar entender". Ruíz ha señalado que no comparte "absolutamente" los posicionamientos de dicho partido, pero cree que estos "pueden llegar a moderarse".

En dicha comisión, ha continuado la consejera, el portavoz de Vox, Francisco Serrano, "aceptó que había violencia machista" y lo que estaba cuestionando eran los planteamientos que había hecho el PSOE en torno a ayudas a mujeres maltratadas. "Mezclan varias cosas, pero tenemos un año parlamentario muy largo y podemos llegar a entendernos en algunos puntos", ha dicho Ruíz, quien ha querido dejar claro que Vox tiene otros posicionamientos que son "muy diferentes" a los de Ciudadanos y el Gobierno andaluz "no va a derogar la ley contra le violencia de género".

Con todo, ha lanzado un mensaje a los colectivos feministas, que "no tienen que preocuparse" porque "no se van a dar pasos atrás". Además, ha abogado por "despolitizar" la defensa de las mujeres frente a la violencia machista porque es una "lucha de todos", hombres y mujeres. Su consejería, según ha explicado, centrará su acción en la prevención y en la educación en igualdad para luchar contra esta lacra.

Sobre la amenaza de Vox de no apoyar unos futuros presupuestos si no se deroga la legislación andaluza en materia de Memoria Histórica, la consejera de Igualdad ha asegurado que esa política de Vox, que han llegado "a base de titulares para copar la agenda", "no es útil" y "hay cosas más serias" que poner encima de la mesa. "Hay algo más serio como la dependencia, las listas de espera, los discapacitados, el empleo o el fracaso escolar como para hacer incidencia en un tema que es ideológico que se saca a la palestra para crear división", ha dicho.

Sobre esto último, ha afirmado que este debate a Ciudadanos "no le ha interesado nunca", a pesar de que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha tratado estos temas "que dividen" pero "no es útil" y "no es lo que interesa a los andaluces que cada día están esperando a que se les conceda la dependencia o una plaza en una residencia o que están buscando empleo. "Son titulares que no sirven absolutamente para nada", ha aseverado.

"EL SUSANISMO Y EL SANCHISMO HAN HECHO DAÑO AL PSOE"

Por otro lado, ha respaldado la decisión de su partido de no pactar con el PSOE tras las próximas elecciones generales porque una cosa es el socialismo, un "partido de tradición histórica que ha hecho muchas cosas buenas, y otra distinta es la "derivación" que ha habido en Andalucía con el "susanismo" y en España con el "sanchismo". "El susanismo y el sanchismo han hecho daño al socialismo", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz estaban en la dinámica del "poder, poder, poder" e incluso uno de ellos traspasó la "linea inquebrantable" de pactar con los independentistas.

Por último, la consejera se ha referido a la ruptura del pacto de gobierno en Málaga que habían suscrito PP y Ciudadanos por negarse el PP a destituir a los ediles 'populares' Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas.

Ciudadanos, que ha roto dicho pacto, ha hecho "lo que se ha dicho desde el principio" que es que hay que cumplir el código ético que estipula, a su vez, que los que estén imputados en alguna causa por corrupción "tienen que dimitir". "El PP tiene que marcar las líneas y respetar el pacto, si no lo respeta nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en regeneración", ha concluido.