Consejeros abordarán esta semana en el Parlamento andaluz asuntos relativos al temporal y al sistema de dependencia

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita el 31 de enero de 2026 la carretera de acceso a Benamahoma (A-372), gravemente dañada por las fuertes borrascas ocurridas en Andalucía. (Foto de archivo). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía acogerá esta semana las comparecencias en comisiones de varios consejeros del Gobierno de la Junta que, entre otras cuestiones, abordarán asuntos relativos al tren de borrascas que afectó a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, así como a la situación actual del sistema de dependencia.

Además, esta semana también comparecerá el director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, quien abrirá la agenda parlamentaria el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11,00 horas en la comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales, donde informará sobre la cobertura de Canal Sur de la secuencia de borrascas registradas en Andalucía y la audiencia cosechada, a propuesta del Grupo Popular, según figura en el portal web del Parlamento, consultado por Europa Press.

El mismo martes, pero en horario de tarde, comparecerá en comisión la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, sobre el inicio de las obras de la Biblioteca de Andalucía, el Teatro de la Ópera y el Museo de la ciudad de Granada, entre otros asuntos, a propuesta en este caso del Grupo Socialista.

Al día siguiente, el miércoles, 4 de marzo, comparecerán en las comisiones respectivas tres consejeros, entre quienes figura la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que a petición propia informará sobre la "gestión forestal en Andalucía".

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, abordará, por un lado, la "aplicación del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas en el ámbito de competencias de la Consejería en materia de administración local por las incidencias producidas por el impacto del enjambre de borrascas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026".

Y, además, el consejero Nieto realizará también un "balance del Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía", mientras que el titular de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, abordará en comisión la "promoción de Comunidades Energéticas en Andalucía".

Asimismo, la agenda parlamentaria de esta semana contempla también una sesión de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el jueves día 5 de marzo, en la que la consejera del ramo, Loles López, valorará "los datos de dependencia actuales, listas de espera, demora y retrasos en las revisiones de grado" a propuesta del Grupo Socialista.

Finalmente, también el jueves, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, comparecerá en comisión para abordar, entre otras cuestiones, la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y las medidas adoptadas y previstas en la red de carreteras de la comunidad autónoma ante el "reciente episodio de borrascas", según se recoge en la agenda del Parlamento de esta semana.