El Consejo de Administración de Insur propondrá a Francisco Pumar como nuevo presidente

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A., en su sesión celebrada este martes, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 15 de abril de 2026, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 16 de abril de 2026, en segunda.

Según han explicado desde Insur, entre los puntos del orden del día de la referida Junta, figuran diversas propuestas que implican una remodelación del Consejo de Administración, con los objetivos principales de reducir su tamaño y llevar a cabo la sucesión en la Presidencia Ejecutiva.

SUCESIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO

Uno de los puntos destacados será la sucesión en la Presidencia. El actual presidente del Consejo, Ricardo Pumar, cuyo mandato como consejero finaliza en 2028 al alcanzar la edad máxima fijada por los Estatutos Sociales, presenta su dimisión como consejero con efectos a la finalización de la próxima Junta General, y consecuentemente como presidente, con el fin de facilitar una transición ordenada, tras más de dos décadas al frente de la Compañía, en el marco del correspondiente plan de sucesión establecido.

Dicha decisión responde también a la consideración de que el liderazgo del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, que se inicia en el presente ejercicio, debe recaer en el nuevo presidente desde su fase inicial hasta su completa ejecución, con el objetivo de asegurar la coherencia, el impulso y la ambición que dicho plan requiere.

Por ello, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas que la Presidencia Ejecutiva sea asumida por Francisco Pumar, actualmente director general de la compañía, quien, en caso de ser aprobado su nombramiento como consejero por la Junta, sería designado por el Consejo como Presidente del Consejo y Primer Ejecutivo de Inmobiliaria del Sur, S.A.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONSEJEROS

Otro aspecto a tratar consistirá en el número de consejeros de la compañía. En ese sentido, el Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas la reducción del número de miembros desde los quince actuales hasta doce consejeros, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y adaptarlo a las recomendaciones más recientes del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

De aprobarse las propuestas formuladas, el Consejo de Administración estaría compuesto por un consejero ejecutivo, siete consejeros dominicales, tres consejeros independientes y un consejero calificado como otros externos.

En este contexto, además de la incorporación al Consejo como consejero ejecutivo de Francisco Pumar, se propondrá también el nombramiento María Teresa Pumar como consejera dominical y de Leopoldo Parias con la categoría de otros externos, con la vocación de convertirse en consejero independiente en un futuro próximo.

Con esta nueva composición, el número de mujeres en el Consejo de Administración se incrementaría desde el tercio actual hasta la mitad de sus miembros, alcanzando una plena paridad de género, en un porcentaje superior al recomendado por el Código de Buen Gobierno y al régimen legal. Asimismo, el porcentaje de consejeros independientes alcanzaría en el corto plazo el tercio recomendado para sociedades que no tengan la consideración de elevada capitalización.