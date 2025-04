El Consejo Andaluz de Médicos alerta de la falta de especialistas y sostiene que "no necesitamos más facultades"

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado esta mañana el Informe de Demografía Médica en Andalucía 2024, que refleja que más de 1.100 médicos solicitaron el año pasado un cambio de colegio profesional dentro de Andalucía o al extranjero. Igualmente, avisa el informe de que el 33% de los médicos andaluces en activo tienen más de 55 años (12.430 médicos) por lo que "es previsible que se jubilen en los próximos diez años, lo que supone la necesidad de convocar más plazas MIR en los próximos años para incrementar el número de médicos especialistas".

Así lo ha destacado el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, en una rueda de prensa en la que ha insistido en la "necesidad de hacer una planificación de las especialidades en las que hacen falta más médicos". Carmona ha destacado además que "este estudio nos sirve para planificar. Tenemos que saber dónde están trabajando los médicos, qué especialidades tienen, dónde se necesitan y que cantidad de médicos se necesitan". "No hay falta de médicos, sino que hacen falta más médicos especialistas", ha concluido por lo que, a su juicio, "no necesitamos más facultades de Medicina, hay suficientes y funcionan muy bien".

Durante 2024 se han registrado 49.271 médicos colegiados en Andalucía, 1.418 colegiados más que el año anterior. El año pasado se ha registrado un aumento del número de colegiados activos, con 39.436 médicos en activo. Esta cifra se traduce en que el 79,9% de la colegiación total está en activo. La provincia que registra más colegiados activos es Sevilla (9.631), seguida de Málaga (8.637), Cádiz (5.417) y Granada (4.780).

En cuanto al ámbito de trabajo, Sevilla es la provincia que cuenta con más colegiados trabajando en el ámbito público (6.056 médicos) y mixto (1.346 colegiados), mientras que Málaga es la provincia con más médicos que ejercen en el ámbito privado (2.901 médicos).

Andalucía cuenta con 38.346 especialistas en activo (no sólo los contabilizados en público, privado y mixto puesto que hay algunos colegiados que no comunican su lugar de trabajo). Si se tiene en cuenta que actualmente hay registrados 39.436 facultativos en activo, este dato refleja que 1.090 médicos en activo no tienen especialidad asignada.

Casi un 25% de la colegiación en Andalucía son Médicos de Familia. Al analizar dónde trabajan los médicos en activo se refleja que de los 39.436, de ellos 24.886 colegiados trabaja en la sanidad pública (el 63% de colegiados), 8.759 colegiados ejercen en la sanidad privada (el 22% de la colegiación) y 4.701 colegiados ejercen en sanidad mixta --ejercicio público y privado-- (el 12% de la colegiación). "Han crecido las opciones pública y privada y ha disminuido la mixta después de varios años en aumento", apunta el informe.

Con respecto a los colegiados activos están los que ejercen en el ámbito público y mixto que supone 29.587 médicos (2.009 colegiados más que en 2023); y los que ejercen en el ámbito privado y mixto que asciende a 13.460 médicos. Si se examina el dato de los médicos en activo en función del total de población en Andalucía, la ratio es de un médico en activo para 219 habitantes (en 2023 se registraba un médico por cada 236 habitantes).

La provincia que cuenta con más médicos en activo por número de habitantes es Granada con 5,08 médicos/1.000 habitantes; y la que menos es Jaén con 3,65 médicos/1.000 habitantes. El número de colegiados total, el de los activos y la tasa por 1.000 habitantes crece en los últimos años. Estos datos "desmienten que falten cada vez más médicos en Andalucía y confirma que las condiciones en que trabajan y sus sueldos son las causas de esa escasez". "Debemos seguir aumentando las plazas MIR como se viene haciendo en los últimos años", ha subrayado el Consejo.

La feminización de la profesión médica continúa creciendo. Actualmente la población médica femenina supone el 49,96% de la colegiación, una cifra muy similar a la del año anterior. En todas las provincias andaluzas, excepto Cádiz y Jaén, ya cuentan con más colegiadas en activo que hombres.

Al analizar el ámbito laboral por sexo destaca que en el ámbito público hay una mayoría de colegiadas: 15.477 médicas frente a 9.286 médicos (1.443 médicas más que en 2023); mientras que en el ejercicio privado y mixto la mayoría son hombres: 4.890 médicos en ejercicio privado y mixto 2.830 médicos en el ámbito mixto.

El número de mujeres en activo supera en 4.000 al de hombres en activo, y la diferencia es aún mayor en la pública. Las especialidades que cuentan con más mujeres son las clínicas, mientras que las quirúrgicas siguen contabilizando a más hombres.

La lectura de datos sobre la edad de la población médica en activo revela que el 26,5% son menores de 35 años. El número de colegiados en activo mayor de 65 años supone el 13% de la colegiación, alcanzando la cifra de 4.849, de los cuales 2.323 colegiados ejercen en el ámbito Público y mixto; Y 2.943 colegiados ejercen en privado y mixto. Contamos con casi 10.000 jóvenes (menores de 35) en activo, y casi 6.000 de ellos son residentes. Es un sector esencial en nuestra colegiación.

En 2024 se adjudicaron 1.371 plazas MIR en Andalucía, de las 1.437 plazas convocadas (66 plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria han quedado vacantes). En 2025 está previsto la adjudicación de 1.921 plazas, 484 plazas más que en 2024.

El año pasado quedaron vacantes 66 plazas MIR, en todas las provincias de Andalucía, con la excepción de Sevilla. "Si se aumentan sin parar las plazas MIR sin analizar por qué quedan vacantes sin elegir no avanzaremos en mejorar la sanidad pública. Hay que mejorar sus condiciones laborales y retributivas".

En 2024 se han registrado 1.130 traslados (1.097 en 2023) de facultativos a colegios de otras provincias o al extranjero. 501 traslados han sido entre las distintas provincias andaluzas, 583 a otros colegios de España y 74 fuera de nuestras fronteras.

Este año se han contabilizado más traslado en Andalucía (24 traslados más que el año anterior entre provincias andaluzas. Posiblemente debido a la mayor oferta de Concursos traslado del SAS), también han aumentado al resto de provincias España (se contabilizan 43 más) y han disminuido los traslados a países extranjeros (6 traslados menos).

Durante 2024, 371 médicos colegiados en Andalucía han solicitado 700 certificados de idoneidad. Los motivos de solicitud han sido el 42% Trabajo (293 certificados); el 40% cooperación internación (282 certificados); 16% trámites administrativos (109 certificados); y 2% estudios (16 certificados).