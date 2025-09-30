El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles en las Atarazanas el Anteproyecto de Ley Universitaria para Andalucía

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en su reunión semanal de este miércoles, 1 de octubre, el Anteproyecto de Ley Universitaria para Andalucía. La sesión se celebrará en las Reales Atarazanas de Sevilla.

Aunque las reuniones del Consejo de Gobierno se realizan habitualmente en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, en ocasiones se trasladan a otras provincias. En esta ocasión, la elección de las Reales Atarazanas supone una excepción dentro de Sevilla.

Según figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, también se abordarán otras cuestiones como la concesión por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de ayudas correspondientes a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía en la modalidad de arrastre de fondo que faena en el caladero Mediterráneo.

Además, el Ejecutivo andaluz estudiará la campaña de vacunación estacional en Andalucía 2025-2026 y analizará la suscripción del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional dual del sistema educativo.

En otro de los puntos del día, el Gobierno andaluz abordará el inicio de la tramitación por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del proyecto de orden por la que se modifican el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana.

Del mismo modo, la Junta de Andalucía dará cuenta de la creación del Programa de Acompañamiento a Deportistas de Alto Nivel de la región y llevará a cabo una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.