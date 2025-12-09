El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en Andalucía 2025-2028

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz prevé aprobar este miércoles, 10 de diciembre, el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en Andalucía 2025-2028, destinado a impulsar la inclusión laboral de este colectivo y facilitar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo mediante los recursos y competencias de la Junta.

Así lo recoge el orden del día, consultado por Europa Press, sobre este plan que comenzó a formularse el pasado febrero, tras el intento previo del Plan 2019-2023, que no llegó a ejecutarse por la pandemia de Covid-19. La nueva planificación parte de un análisis actualizado de la situación laboral de las personas con discapacidad, identificando problemas, necesidades y retos para diseñar medidas ajustadas a la realidad del colectivo en la comunidad.

El objetivo general es promover la inserción laboral y reducir la desigualdad de oportunidades, fomentando el empleo de calidad. Para ello, se articula en cuatro objetivos estratégicos, el primero de los cuales busca mejorar la empleabilidad mediante acciones adaptadas a las necesidades específicas del colectivo en ámbitos como formación para el empleo, formación profesional, orientación, intermediación y acompañamiento a la inserción.

En esta línea, el segundo objetivo se centrará en promover políticas activas de empleo que potencien la presencia de estas personas en el mercado laboral tanto ordinario como protegido con empleos de calidad, así como fomentar medidas de discriminación positiva y participación en el empleo público, potenciando así su autonomía e independencia.

Por otro lado, el nuevo Plan persigue disminuir las desigualdades asociadas al sexo y la discapacidad en el ámbito del empleo, introduciendo la perspectiva de género; y, por último, atender específicamente las situaciones de discapacidad que conlleven mayores dificultades de inserción laboral.