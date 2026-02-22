El Consejo de Médicos pide a la ministra rectificar por "sugerir" que no se atendió a pacientes oncológicos en la huelga

Protesta de médicos en Sevilla para reclamar un Estatuto Marco propio. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha expresado su "profundo malestar" ante las declaraciones realizadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con la jornada de huelga médica celebrada la semana del 16 al 20 de febrero, en las que "se sugiere" que profesionales médicos habrían desatendido a pacientes oncológicos y en tratamiento de diálisis. Por ello, le ha exigido una rectificación.

"Estas declaraciones carecen de fundamento y no se corresponden con la realidad asistencial vivida durante dicha convocatoria", ha puntualizado el Consejo en una nota remitida a los medios. "En cualquier conflicto laboral, y especialmente en el ámbito sanitario, el cumplimiento de los servicios mínimos no es sólo una obligación legal, sino un compromiso ético inquebrantable para los médicos", recoge el comunicado.

"La atención a pacientes vulnerables y a aquellos cuya continuidad terapéutica resulta crítica ha estado garantizada en todo momento por los dispositivos asistenciales establecidos", se subraya. El Consejo considera "especialmente grave" trasladar a la sociedad un mensaje que "pone en cuestión la profesionalidad y la responsabilidad" de los sanitarios, ya que este tipo de afirmaciones "deterioran la confianza social y generan una alarma innecesaria".

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha reiterado su "inquietud" ante la evolución del proyecto de Estatuto Marco, que "ha generado un rechazo ampliamente expresado por el colectivo profesional". Las "legítimas discrepancias" deben abordarse desde el respeto institucional, el rigor informativo y la voluntad de consenso, han exigido al Ministerio.

"Persistir en la tramitación de un proyecto de Estatuto Marco ampliamente rechazado por la profesión médica, sin incorporar las demandas mayoritarias del colectivo, supone una grave falta de diálogo y puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento del sistema sanitario y para la calidad asistencial a los pacientes", ha concluido.