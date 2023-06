El Consejo del Movimiento Ciudadano critica el estado de "suciedad" en que ha quedado el Paseo de Renfe de Córdoba

CÓRDOBA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha criticado este jueves el estado de "suciedad, grasas y desperfectos" en que ha quedado el Paseo de Renfe de la capital cordobesa tras la instalación durante diez días de una concentración de hamburgueserías y otros negocios hosteleros venidos de fuera, "que sólo han tenido que abonar una tasa por ocupación de la vía pública en un lugar simbólico para la ciudad y que ha generado competencia desleal".

Al margen de eso, "la instalación basada en grupos electrógenos de gasoil no ha cumplido la legislación vigente, se ha instalado un depósito de 2.000 litros y se ha estado desplazando su contenido por la vía pública transformada en gasolinera en precario", ha advertido en una nota el Consejo.

Para el colectivo, "el uso de la vía pública es uno de los problemas con que se enfrenta la ciudad, puesto que a la habitual concentración de veladores legales o ilegales, toldos y todo tipo de mobiliario complementario de hostelería, más el creciente uso del espacio público por parte de tiendas de todo tipo, en especial fruterías, se suceden usos lucrativos venidos de fuera que realizan instalaciones que no cumplen las ordenanzas locales, ni la más mínima reglas de respeto a lo público y que suponen un peligro indefinido".

Al respecto, han aseverado que "se han permitido emisiones de humos directos al viandante, se han permitido vertidos irregulares y no se han cumplido normas de accesibilidad, ruidos o consumo".

El Consejo ha dicho que no entiende que "no se haya obligado a la empresa contratante a que dejara en estado correcto la vía pública usada, reparando desperfectos, limpiando grasas y todo tipo de suciedad que ha quedado en el pavimento", dado que "la obligación, cuando se usa la vía pública para cualquier tipo de uso, es dejarla en el mismo estado en que se entrega, y la tasa que se paga nada tiene que ver con esa obligación, ni sirve para sufragar gastos de limpieza".

En este sentido, han apuntado que "la alternativa de que la limpieza haya recaído en Sadeco nos costará a todos, sin que ya sea posible recuperar el estado anterior, produciéndose una degradación del pavimento y los elementos de vía pública".

Para el Consejo, "sigue siendo una necesidad imperiosa la constitución de una ordenanza sobre uso de la vía pública, para lo cual debería convocarse una comisión al efecto".

"Esa normativa debe unificar las distintas ordenanzas y normativas que debieran cumplir las entidades y empresas que ocupan la vía pública, especialmente si su uso es lucrativo", han subrayado desde el Movimiento Ciudadano, apostillando que el hecho de que "esta vez no haya sido en el Casco, que suele sufrir estas agresiones, no significa que no se deba actuar con contundencia".