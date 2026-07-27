El Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura aprobará un presupuesto de más de un millón para 2027

Archivo - Expectación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada tras la elección como finalista de la ciudad de Granada para la Capitalidad 2031. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 tiene previsto aprobar este lunes el presupuesto para el ejercicio 2027, que asciende a 1.042.852 euros, y ha dado luz verde a la incorporación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como miembro de pleno derecho.

Según informa el Ayuntamiento de Granada en una nota, la integración del CSIC refuerza "esa apuesta por el conocimiento, la investigación y la innovación como ejes del proyecto y aporta una dimensión nacional e internacional que fortalece la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

Con este acuerdo, el CSIC pasa a integrarse en el Consorcio junto al Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada y la Cámara de Comercio, ampliando la alianza institucional que sustenta la candidatura con la incorporación de la principal institución científica pública del país.

El CSIC cuenta con seis institutos de investigación en la provincia: El Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, la Escuela de Estudios Árabes, el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

Junto con la Universidad de Granada, IFMIF-DONES, el Parque Tecnológico de la Salud y el Parque de las Ciencias, conforman un ecosistema de conocimiento de referencia internacional que constituye uno de los grandes activos sobre los que Granada sustenta su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El segundo de los acuerdos adoptados por la Junta General ha sido la aprobación del presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2027, que permitirá afrontar el próximo año con una estructura financiera sólida para desarrollar las primeras actuaciones de la candidatura.

Las cuentas ascienden a 1.042.852 euros, sustentadas principalmente en una aportación del Ayuntamiento de Granada de 542.850 euros y otra de 500.000 euros de la Diputación Provincial.

A estas aportaciones se suman las contribuciones en especie de la Universidad de Granada, valoradas en 242.857,14 euros, y de la Cámara de Comercio, por importe de 142.857,15 euros, lo que sitúa el respaldo global de las instituciones consorciadas por encima de 1,4 millones de euros.

Estos recursos permitirán impulsar durante 2027 la programación de actividades culturales, el desarrollo de la candidatura Granada Capital Europea de la Cultura 2031, acciones de promoción y proyección nacional e internacional, campañas de comunicación y marketing, así como nuevas líneas de colaboración con entidades culturales, ayudas al tejido creativo y proyectos destinados a fortalecer el ecosistema cultural granadino.

La alcaldesa de Granada y presidenta del Consorcio, Marifrán Carazo, ha destacado que "la aprobación de este presupuesto demuestra la fortaleza y la solidez de la candidatura, que cuenta con el compromiso de las principales instituciones granadinas y con los recursos necesarios para seguir avanzando".

"La incorporación del CSIC supone, además, un respaldo estratégico para un proyecto que ha hecho de la cultura, la ciencia y el conocimiento uno de sus principales elementos diferenciales", ha agregado.