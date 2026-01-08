El Consorcio IFMIF-DONES adjudica el acuerdo marco para las obras del acelerador de partículas en Escúzar (Granada)

Archivo - Imagen del proyecto de las instalaciones de Ifmif-Dones en Escúzar (Granada). - JUNTA - Archivo

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consorcio IFMIF-DONES España ha adjudicado el acuerdo marco para la contratación de los servicios de diseño y obra de la infraestructura científico-tecnológica del acelerador de partículas en Escúzar (Granada), que tiene un valor estimado de 174 millones de euros.

La adjudicataria principal es la unión temporal de empresas formada por Ferrovial, FCC y Añil Servicios, Ingeniería y Obras. Le siguen la UTE Dragados, Moncobra e Instalaciones Negratín y, en tercer lugar, Acciona Construcción, según consta en el anuncio de adjudicación, consultado por Europa Press.

El Consejo de Ministros autorizó el 20 de mayo de 2025 este acuerdo marco para el inicio de las obras con el objetivo de optimizar la eficiencia y concurrencia en la contratación dada la complejidad de esta instalación.

De hecho, el diseño y ejecución deberán ajustarse a los estándares internacionales de investigación en fusión nuclear y a las directrices del programa EUROfusion, según se desprende de la memoria del proyecto, consultada por Europa Press.

La formalización del contrato con las adjudicatarias no podrá llevarse a cabo hasta que transcurra el plazo legal mínimo desde la publicación de la presente resolución.

Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización, el órgano de contratación requerirá a las adjudicatarias para que formalicen el contrato en plazo no superior a cinco días.

IFMIF-DONES es la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España. En total, movilizará 700 millones de euros en su construcción, 50 millones para su puesta en marcha y otros 60 millones anuales para su funcionamiento.

España se ha comprometido a financiar el 50 por ciento del coste de construcción y el 10 por ciento del coste de operación.

EN DATOS

IFMIF-DONES forma parte de la hoja de ruta europea para desarrollar definitivamente la energía de fusión, aprobada por la Comisión Europea y con participación internacional.

Es uno de los tres proyectos, junto al ITER, que se está ejecutando en Cadarache (Francia), y el futuro DEMO, que contribuirán a dar luz a un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, la energía de fusión, como la que se produce en el centro del Sol y las estrellas.

Se trata de una instalación imprescindible para el futuro de la energía de fusión. Con los resultados que arroje el reactor experimental ITER, IFMIF-DONES se encargará de comprobar el daño que estos provocan en los distintos materiales que se necesiten para la futura construcción de DEMO, el prototipo de reactor de fusión.

En un futuro, permitirá, por tanto, probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en futuras plantas de energía de fusión.

Japón se ha incorporado como socio al proyecto IFMIF-DONES y se compromete a aportar un 5 por ciento de la inversión en la fase de construcción y un 8 por ciento en toda la vida del proyecto.

IFMIF-DONES también cuenta con Croacia, que se ha comprometido a aportar el 5 por ciento del coste de construcción y mantenimiento del proyecto.

También tiene el apoyo de Italia, país con el que España firmó en julio de 2024 un Memorando de Entendimiento. Además, se mantienen conversaciones con otros países interesados en formar parte del proyecto.

El socio fundamental para la puesta en marcha del proyecto es la Comisión Europea, que contribuirá con 202 millones de euros a su construcción y puesta en marcha, el equivalente a un 25 por ciento de la financiación del proyecto en dichas fases.

El proyecto IFMIF-DONES se implementa a través del Consorcio IFMIF-DONES España, creado a través de un convenio que formalizaron en 2021 el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, adscrito a la Administración General del Estado.