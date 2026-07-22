El Consultivo ha dictaminado en seis años sobre casi una treintena de accidentes de patinetes eléctricos

Archivo - Usuario de patinete eléctrico. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado en seis años 27 asuntos relacionados con accidentes en patinetes eléctricos en los que se les reclamaba a los ayuntamientos andaluces una indemnización.

El primer asunto data de 2021, desde entonces, coincidiendo con la pandemia del Covid-19, el número de responsabilidades patrimoniales relacionadas con este tipo de vehículos de movilidad personal ha ido aumentando exponencialmente a la vez que se iba masificando su uso.

Y así, si en 2021 se dictaminó sobre un asunto, en 2024 el órgano consultivo se pronunció en 8 ocasiones, 9 en 2025 y en lo que va de año ya van 4 dictámenes.

La ciudad que más asuntos copa es Málaga, con 8 casos en estos seis años, seguida de Sevilla y Córdoba con 4, Almería y Cádiz con 3 cada una, Granada y Jaén con 2 respectivamente y Huelva, con 1.

Hay que tener en cuenta que los casos que llegan hasta el Consejo Consultivo revisten una especial gravedad.

Hasta 2024 (fecha en la que se aprueba la nueva ley del Consejo Consultivo de Andalucía) la cuantía mínima para reclamar a la Administración era de 15.000 euros, si bien a partir de 2024 esta cantidad sube hasta los 50.000 euros.

UN CASO ESTIMADO

En total, los 27 casos contabilizados reclamaban a los ayuntamientos andaluces 1.227.415 euros en indemnizaciones al considerar que los accidentes fueron achacables a un deficiente estado de las vías, sin embargo solo se estimó una de las peticiones en la que un menor cayó con su patinete cuando circulaba por un carril bici al deslizarse con una sustancia resbaladiza formada por semillas y agua procedente de una rotura del riego.

La doctrina del Consejo Consultivo deja claro en sus dictámenes que no todo funcionamiento normal o anormal de un servicio público genera responsabilidad patrimonial, solo cuando dicho funcionamiento sea el determinante del daño.

El patinete es un vehículo y la velocidad y el mayor riesgo que se asume, por las características de estabilidad del mismo, justifican el empleo de un mayor nivel de diligencia que permita evitar el accidente.

Ninguna zona ha sido diseñada específicamente para los patinetes, por eso los usuarios deben practicar una diligencia especial, sobre todo desde que en 2021 entró en vigor el Real Decreto 970/2020 que definía formalmente a los patinetes como vehículos, lo que hizo que las nuevas ordenanzas de los distintos municipios desplazaran a estos vehículos de las aceras a la calzada.

El salto más destacable en los datos de reclamaciones patrimoniales que maneja el Consejo Consultivo se produce a partir de 2025, lo que confirma una tendencia al alza en los litigios contra la Administración, siendo el estado de las vías públicas la principal causa de estas reclamaciones, de hecho el 55,5 por ciento de los casos pivotan en torno a la presencia de socavones, baches y agujeros en la calzada, seguidos de las alcantarillas, arquetas o rejillas no señalizadas o sin tapa.

El 63 por ciento de los accidentados fueron hombres y todos necesitaron asistencia hospitalaria al sufrir fractura de húmero, de tibia, de fémur, rótula, mandíbula, vértebra, traumatismos, policontusiones o cervicalgias.

Entre las anomalías que ha detectado el Consejo en los expedientes hay varios casos en los que el accidentado no llevaba casco ni elementos de protección, y otro en el que viajaban varias personas en el mismo patinete.

La normativa que regula el uso de patinetes está recogida en una norma base estatal fijada por la DGT pero hay reglas específicas que añade cada Ayuntamiento mediante sus ordenanzas municipales, relativas a la utilización del casco, la edad mínima para conducir un vehículo de estas características o la obligatoriedad de circular con seguro.