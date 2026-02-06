El consumo en rebajas de los andaluces cae con un gasto medio de 216 euros, un 34% menos respecto a 2025, según Cetelem

Imagen de comercios de la capital hispalense anunciando sus Rebajas de Invierno. A 7 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio realizado por los andaluces durante la época de rebajas de 2026 se ha situado en 216 euros, lo que supone una caída del 34% respecto a 2025 (325 euros) y una cifra un 17% inferior a la media nacional, que alcanza los 259 euros, lo que refleja un "claro ajuste" respecto al año anterior, marcado por el impacto de la inflación y un comportamiento de compra más contenido, según ha indicado el Observatorio Cetelem en su último estudio sobre Gasto de los andaluces en Rebajas 2026.

En un comunicado, el Observatorio ha reflejado que en comparación con las rebajas de 2025, el 39% de los consumidores andaluces afirma haber gastado menos, lo que representa un incremento de once puntos porcentuales respecto al año anterior.

Por el contrario, solo el 32% declara haber gastado más, con una variación positiva de tres puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de quienes mantienen un gasto similar al de 2025 desciende de forma significativa hasta el 29%, 14 puntos menos que el año anterior.

Entre quienes han reducido su gasto en rebajas, la inflación se consolida como el factor determinante. El 86% de los consumidores andaluces que han gastado menos atribuye esta decisión al impacto de la inflación en su economía personal, una cifra siete puntos superior a 2025 y once puntos por encima de la media nacional.

Asimismo, el Observatorio Cetelem ha señalado que la ropa continúa siendo la categoría más adquirida durante las rebajas en Andalucía, con un 68% de compradores, aunque registra una caída de ocho puntos respecto a 2025. El calzado y los complementos también descienden hasta el 33%, 8 puntos porcentuales menos que en 2025.

Por otro lado, otras categorías muestran un comportamiento "más estable" o incluso al alza. Destacan los juguetes, que alcanzan el 13% de compradores (+7 puntos), y los viajes, con un 10%, lo que supone un incremento de seis puntos respecto al año anterior. Los libros se sitúan en el 12%, con una ligera subida de dos puntos. En cambio, perfumes, textil y calzado deportivo y smartphones registran ligeros descensos.

EL CONSUMIDOR APUESTA POR LA OMNICANALIDAD

En cuanto al canal de compra, se muestra una transformación clara hacia modelos híbridos. El 50% de los consumidores andaluces combina compras online y en tiendas físicas, lo que supone un incremento de 17 puntos porcentuales respecto a 2025.

Esta evolución confirma la consolidación de la omnicanalidad como el modelo preferido durante el periodo de rebajas. En paralelo, se reduce el peso de los modelos exclusivos. Sin embargo, las compras realizadas únicamente en tiendas físicas descienden hasta el 32%, con una caída de nueve puntos, mientras que las compras efectuadas exclusivamente a través del canal online se sitúan en el 19%, ocho puntos menos que el año anterior.

Además, en Andalucía, el 25% de los consumidores afirma haber utilizado este tipo de herramientas, una cifra muy cercana a la media nacional (26%), lo que apunta a una adopción progresiva de nuevas tecnologías aplicadas al consumo.

Respecto a la metodología, el Observatorio Cetelem ha presentado en febrero de 2026 el z00m de gasto en rebajas. Los datos analizados y las reflexiones incluidas en esta edición se han obtenido a partir de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket, con metodología CAWI.

El estudio se dirige a la población española mayor de 18 años, con ámbito nacional, y cuenta con un tamaño de muestra de 1.000 encuestas, con un error muestral de 3,16% para datos globales.

