Control tributario: Notarios informarán a Junta en 15 días de operaciones de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ley 5/2021 de Tributos Cedidos de Andalucía, aprobada en octubre de ese año, contenía una obligación de entrega de información de los notarios de las operaciones que registrasen en los impuestos de Sucesiones y Donaciones (ISD) y Transmisiones Patrimoniales (ITAP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Cinco años después de que aquella autoexigencia, heredera a su vez de la normativa estatal sobre ambos tributos, la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian), adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, ha publicado el modelo con el cual las Notarías deben informar sobre las operaciones que rubriquen en esos tres tributos.

Esa exigencia de información de la Agencia Tributaria establece un "plazo máximo de 15 días desde el otorgamiento de cada escritura" para el envío de "la copia autorizada electrónica como una ficha con todos los elementos y datos de la misma".

En marzo de 23 de marzo de 2007 una orden que rubricaba el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, establecía las mismas exigencias para los notarios, incluido ese plazo temporal de 15 días para remitir la información. Invocaba entonces esa exigencia al calor de la Ley 10/2002 de normas en materia de tributos cedidos y la Ley 58/2003 General Tributaria.

La Agencia Tributaria de Andalucía publicó en enero una resolución sobre el contenido de un documento que denomina Fichas notariales para hacer una declaración informativa a efectos tributarios con idea de "hacer efectiva la obligación formal de suministro de información".

Esa resolución sitúa a los notarios, conforme a los criterios de la Ley 58/2003 General Tributaria, como "obligado tributario" a efectos de que cumplan "obligaciones de información cuyo destinatario es la Administración tributaria".

Precisa la resolución "la forma de remisión y estructura en las que debe ser suministrada la ficha", cuyo contenido se ordenará en "cabecera y datos del documento".

En la cabecera del documento debe aparecer "la identificación del notario y de la notaría, el documento y el periodo, así como identificación del envío de fichero y su fecha y otros datos de control del mensaje".

El documento sobre la operación que afecte a los tributos requeridos debe llevar "información identificativa, el tipo de documento, su protocolo y protocolo bis, la fecha de autorización y el código seguro de verificación de acceso al documento electrónico".

Si se tratara de "un documento notarial rectificativo" a la información ya conocida se añadirá la relación de "sujetos intervinientes y el tipo de intervención de estos"; los objetos de la operación, que en "el caso de bienes inmuebles será obligatorio incluir la referencia catastral"; mientras que sobre las operaciones en sí reclama las que sean "de carácter tributario", así como los sujetos participantes, su tipo de intervención y el valor de su participación.

La Agencia Tributaria de Andalucía pide que la ficha "se ajustarán al lenguaje estándar XML" y que su "correcta remisión causará entrada en el Registro General de la Junta de Andalucía, informándose del correspondiente número de registro en la respuesta de confirmación".

"Las fichas fiscales se remitirán de forma individualizada por cada documento autorizado por el notario", sigue explicando la resolución, que indica que "la actividad de envío será a iniciativa del Consejo General del Notariado, por lo que se dispondrá un servicio de recepción permanente que atenderá los envíos efectuados por este".

CASI 1.600 MILLONES EN TRANSMISIONES PATRIMONIALES HASTA NOVIEMBRE

Unas de las actividades sujetas a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son las hipotecas, así como los documentos notariales para la transmisión gratuita de bienes ya sea mortis causa (Sucesiones) o inter vivos (Donaciones).

El número de hipotecas de fincas en Andalucía que se suscribieron hasta noviembre de 2025 fue de 113.050, de las cuales, 90.343 fueron viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La recaudación de Sucesiones y Donaciones de la Junta en 2022 fue de 260,84 millones; en 2023, de 222,23 millones; en 2024, de 231 millones; mientras que la acumulada hasta noviembre de 2025 era de 233,82 millones.

En el caso de Transmisiones Patrimoniales la recaudación fue de 1.511,60 millones en 2022; de 1,33,81 millones en 2023; de 1.526,17 millones en 2024; y la acumulada hasta noviembre del pasado año, 1.579,50 millones.

En Actos Jurídicos Documentados fue de 464,98 millones en 2022; de 434,80 millones en 2023; de 488,24 millones, en 2024; y la acumulada hasta noviembre de 2025, 510,58 millones.

EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTE AÑO

En las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2026 de la Agencia Tributaria de Andalucía para este 2026 se plantea este organismo "intensificar la coordinación" con otras administraciones y ahí incluye hacer "campañas para hacer efectiva la afección al pago de la deuda de aquellos bienes cuya transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".

Se propone reclamar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) "información patrimonial relevante en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", así como colaboración sobre "las operaciones inmobiliarias más significativas que se consideren susceptibles de tributar por Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o, alternativamente por IVA".

Quiere recabar también información sobre "el intercambio de información y la colaboración en materia de valoración de inmuebles" y sobre "las operaciones societarias más relevantes declaradas no sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados".

La información que pretende obtener la Agencia Tributaria de Andalucía, según su plan de actuación para este año, es sobre "los valores comprobados en la transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones" con objeto de evaluar su repercusión en los impuestos de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Sociedades.

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

La Agencia Tributaria de Andalucía cuenta para este año con un presupuesto de 74,12 millones, de los cuales 44,8 millones son sus gastos de personal.

En sus indicadores de actividad prevista para este 2026 aparece afrontar 450.000 citas a los contribuyentes a través de los canales presencial, teléfonico y videoconferencia.