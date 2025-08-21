Controlado el incendio declarado este miércoles en Benamaurel (Granada)

BENAMAUREL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado a las 11,35 horas de este jueves el incendio declarado en el municipio de Benamaurel (Granada) y continúa con las labores de extinción de las llamas.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, en la zona están trabajando un despliegue de medios formado por dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas para el remate y liquidación de este incendio, declarado a las 15,07 horas de este pasado miércoles.

Para llevar a cabo la fase de control del fuego, han operado sobre el terreno por aire un helicóptero pesado, dos ligeros, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación. Por tierra han participado siete grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de Medio Ambiente.

Asimismo, han estado trabajando en el lugar una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, además de tres autobombas y un buldócer.