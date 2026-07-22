Convocada en Sevilla una "gran marcha" de todos los centros de trabajo de Airbus en Andalucía tras la falta de acuerdo

Imagen de archivo del logo de Airbus. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente de profesionales aeronáutico (SIPA) de Airbus, ATP, CGT, UGT y ÚTIL han convocado una "gran marcha" en Sevilla este jueves que contará con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía --Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla--, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.

Según ha informado a Europa Press el sindicato, la manifestación está convocada a las 11,25 horas con salida en Puerta de Jerez y finalizará su recorrido en la Plaza San Francisco.

Esto ocurre cuando la plantilla de Airbus en España afronta su cuarta semana consecutiva de movilizaciones en el marco de la huelga general iniciada el 1 de julio. La convocatoria, iniciada por SIPA y apoyada tras la movilización de los propios trabajadores, a la que semanas después se unieron una inédita mayoría sindical --ATP, CGT, UGT, ÚTIL--, se "mantiene firme" tras el rechazo masivo en asamblea a la última propuesta realizada por la dirección de la compañía.

De esta manera, el conflicto es el resultado del estancamiento de las negociaciones desde noviembre de 2025 y de la ruptura de la confianza motivada por las medidas unilaterales impuestas por la dirección de Recursos Humanos.

Estas decisiones han supuesto un "grave deterioro en los derechos sociales, el poder adquisitivo y las condiciones de conciliación de la plantilla, en un contexto de resultados económicos récord para el gigante aeronáutico".

Entre los principales puntos de las reivindicaciones de los trabajadores, los sindicatos han destacado la pérdida del poder adquisitivo, ante lo que piden su recuperación, acumulada desde 2020 hasta la fecha, lo que contempla tanto la actualización de salario como un pago único del dinero no percibido estos años anteriores, así como ligar las futuras subidas salariales al IPC.

Por otro lado, los trabajadores exigen blindar el 40% de trabajo a distancia para los puestos compatibles, rechazando la opacidad y los recortes anunciados unilateralmente por la dirección; así como persisten las limitaciones en la libre elección del periodo vacacional, excediendo incluso las contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, y el incumplimiento sobre el pago del complemento de Incapacidad Temporal (IT), donde los trabajadores exigen el acatamiento sin condiciones de las sentencias ya en firme de los tribunales.

Además, los sindicatos han señalado su preocupación por la posible segregación del área espacial fuera del perímetro del grupo.

La movilización ha logrado unificar "de manera histórica" a la totalidad de la plantilla, tanto miembros de taller como de oficina en todos los centros del país --Getafe, San Pablo, Tablada, Illescas, Albacete y Cádiz--.

El impacto operativo de la huelga forzó el pasado 16 de julio la visita de urgencia a Madrid del CEO de la multinacional, Guillaume Faury, coincidiendo con una multitudinaria manifestación de 4.000 empleados en Getafe.

Sin embargo, las asambleas celebradas el 17 de julio votaron de forma unánime en contra del borrador de acuerdo de la empresa.

Por otro lado, la representación de las bases ha querido desmentir la validez del anunciado referéndum promovido por la única agrupación sindical minoritaria desmarcada del movimiento. Desde el punto de vista del marco legal laboral, una fuerza minoritaria que ostenta solo el 35% de la representación carece de la competencia jurídica para convocar una consulta vinculante para toda la plantilla sin el respaldo del Comité de Empresa o de la mayoría sindical.

El mensaje que busca transmitir el colectivo es, tal y como han aseverado los sindicatos, que "este movimiento no es una protesta aislada, sino la defensa firme de la dignidad laboral y del futuro de Airbus en España frente a una política de recortes injustificada en una empresa con beneficios récord. Las bases remarcan que no aceptarán textos ambiguos ni maniobras que carezcan de validez legal, manteniendo la mano tendida a la negociación pero dejando claro que solo respaldarán un acuerdo que sea justo, garantista y ratificado en asamblea para llevar a referendum".

Las organizaciones sindicales integradas en la mayoría alternativa continúan esta semana en la mesa de negociación con la dirección con la intención de alcanzar una "solución justa", al tiempo que ultiman la constitución de un nuevo Comité de Huelga para dar cobertura legal a la continuidad de las acciones más allá del 31 de julio.